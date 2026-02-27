Ajax gaat vanaf volgend seizoen een treetje omhoog bij Adidas. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Footy Headlines krijgt de Amsterdamse club de zogeheten ‘local elite’-status. Dat betekent betere technologie, meer invloed op designs en commercieel dichter tegen de absolute wereldtop aan.

Binnen de hiërarchie van de Duitse sportgigant zat Ajax de afgelopen jaren in een lagere categorie. Met deze promotie komt de club technisch op gelijke voet te staan met grootmachten als Liverpool, Real Madrid, Juventus en Bayern München.

Wereldtop-kwaliteit

Ajax wordt geen ‘global elite’-club zoals Real Madrid of Bayern, die wereldwijd een nog grotere fysieke distributie hebben. Maar wat betreft wedstrijdshirts is er straks geen kwaliteitsverschil meer. De Amsterdammers krijgen dezelfde high-end materialen en productietechnieken als de absolute top.

Voor de spelers betekent dat een overstap naar de nieuwste generatie Climacool-technologie. Die moet zorgen voor betere ventilatie en vochtregulatie, onder meer via geperforeerde schouderzones en een aangepaste stofstructuur. Daarnaast krijgen de shirts hologram-details met een verborgen UV-print om vervalsing tegen te gaan, iets wat Adidas doorgaans reserveert voor topclubs.

Terugkeer Originals-logo

De meest in het oog springende verandering zit in het design. Het klassieke Trefoil-logo, bekend van de Adidas Originals-lijn, keert terug op de uitshirts. Dat iconische logo werd voor het eerst gebruikt tijdens de Olympische Spelen van 1972 en staat symbool voor de lifestyle-tak van het merk.

Bij een select aantal topclubs verschijnt het logo komend seizoen weer op het veld. Ajax hoort daarbij. Het uitshirt zou volgens de eerste berichten een opvallende combinatie van zwart en oranje krijgen.

Grotere lifestyle-lijn

Voor supporters is de ‘local elite’-status misschien nog interessanter. Adidas ontwikkelt voor deze clubs uitgebreidere lifestyle-collecties, specifiek afgestemd op de identiteit van de stad en achterban.

Voor Ajax staat onder meer een retro-lijn op de planning, geïnspireerd op de jaren negentig. Daarnaast krijgt de samenwerking met het Amsterdamse ID&T een vervolg. Die collectie combineert voetbal met de lokale rave-cultuur en zou onder meer een bordeauxrood shirt met een opvallend, hypnotiserend patroon bevatten, bedoeld voor zowel stadion als straatbeeld.