'Salah bezig aan afscheidstournee: Liverpool-vertrek steeds waarschijnlijker'

Liverpool-speler Mohamed Salah
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
1 maart 2026, 08:25   Bijgewerkt: 28 februari 2026, 18:20

Het wordt 'steeds waarschijnlijker' dat Mohamed Salah komende zomer gaat vertrekken bij Liverpool, zo meldt BBC Sport. De 33-jarige Egyptenaar botste eerder dit seizoen openlijk met trainer Arne Slot, maar werd uiteindelijk in genade aangenomen.

Liverpool nam Salah in de zomer van 2017 over van AS Roma. Zelden zal een club de dik veertig miljoen euro die met zijn transfer gemoeid waren beter gespendeerd hebben. Sinds zijn komst was Salah rechtstreeks betrokken bij niet minder dan 373 doelpunten (252 goals, 121 assists). Met Liverpool won de Egyptenaar onder meer twee landstitels, tweemaal de FA Cup en, als klap op de vuurpijl, in 2019 de Champions League. Viermaal kroonde hij zich bovendien tot topscorer van de Premier League.

Vorig seizoen, met Slot als opvolger van de iconische Jürgen Klopp op de bank, was Salah met de krankzinnige aantallen van 29 doelpunten en achttien assists nog de grote man achter de twintigste landstitel in de clubhistorie van Liverpool. Lange tijd was zijn toekomst onzeker, maar in april verlengde hij zijn aflopende contract tot medio 2027. Dit seizoen zijn zijn cijfers echter een stuk minder indrukwekkend: zaterdag bleef Salah tegen West Ham United (5-2 winst) voor de tiende wedstrijd op rij zonder treffer, de langste reeks ooit in zijn hele loopbaan.

In december kwam Salah bovendien openlijk in botsing met Slot, waarna hij afreisde naar het toernooi om de Afrika Cup. De twee legden het evenwel bij en Salah keerde na het toernooi direct terug in het elftal. Het heeft er echter alle schijn van dat de Egyptenaar bezig is aan zijn laatste maanden op Anfield. BBC Sport begrijpt dat een zomers vertrek van Salah 'steeds waarschijnlijker' wordt. "Het zal er uiteindelijk vanaf hangen of er serieuze interesse op gang komt én of er aan Salah's salariseisen kan worden voldaan. Saudi-Arabië en de Verenigde Staten zijn mogelijke opties, en Liverpool zal hem volgend jaar niet gratis willen laten vertrekken", weet de omroep.

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
20
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Aston Villa
28
8
51
4
Man Utd
27
11
48
5
Liverpool
28
10
48
6
Chelsea
27
17
45
7
Brentford
28
4
43

Complete Stand

