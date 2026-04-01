Scheidsrechter Sascha Stegemann heeft een rode kaart gemist in de oefenwedstrijd tussen Nederland en Ecuador (1-1), denkt Hans Kraay junior. De arbiter stuurde Denzel Dumfries weg, maar had ook een rode kaart kunnen uitdelen aan de Ecuadoraanse verdediger .

In de negentiende minuut werd Nathan Aké geraakt door het hooggeheven been van Franco, die daar een gele kaart voor kreeg. “Dumfries krijgt rood, maar ik vind dat zij misschien ook wel rijp waren voor een rode kaart. Dat was echt een kamikazetackle. Hij raakt Aké ook. Even serieus, dit is toch ook rood? Ik denk dat acht of negen van de tien scheidsrechters hier rood voor zouden geven. Maar deze Duitser had weinig met ons op.”

De rode kaart voor Dumfries, na het neerhalen van een mogelijk doorgebroken speler, begrijpt Kraay wel. “De Vrij zit veel te dicht op zijn man en ligt op z’n snufferd. Dumfries staat redelijk gepositioneerd, maar krijgt de bal op zijn borst en ongelukkig op zijn knie. Het komt allemaal verkeerd uit. Als je de regels volgt, is het wel een rode kaart. Ik hoorde Van Dijk zeggen dat hij er nog bij gekund had, maar dat denk ik niet.”

Met tien man hield Oranje de 1-1 stand vast tegen Ecuador. “Ik snap nu ook waarom Ecuador zo weinig goals maakt. Ze creëren niks”, merkt de analist op bij ESPN. “Als je tachtig minuten tegen tien man speelt, en zo weinig creëert… Hoewel ze in de kwalificatiepoule als tweede zijn geëindigd en boven Brazilië, verwacht ik op het WK niet veel van Ecuador. Aanvallend is het heel, heel matig.”