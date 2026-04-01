Live voetbal

Hans Kraay: 'Scheidsrechter mist nog een rode kaart bij Nederland - Ecuador'

1 april 2026, 11:00
Virgil van Dijk in het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Scheidsrechter Sascha Stegemann heeft een rode kaart gemist in de oefenwedstrijd tussen Nederland en Ecuador (1-1), denkt Hans Kraay junior. De arbiter stuurde Denzel Dumfries weg, maar had ook een rode kaart kunnen uitdelen aan de Ecuadoraanse verdediger Alan Franco.

In de negentiende minuut werd Nathan Aké geraakt door het hooggeheven been van Franco, die daar een gele kaart voor kreeg. “Dumfries krijgt rood, maar ik vind dat zij misschien ook wel rijp waren voor een rode kaart. Dat was echt een kamikazetackle. Hij raakt Aké ook. Even serieus, dit is toch ook rood? Ik denk dat acht of negen van de tien scheidsrechters hier rood voor zouden geven. Maar deze Duitser had weinig met ons op.”

Artikel gaat verder onder video

De rode kaart voor Dumfries, na het neerhalen van een mogelijk doorgebroken speler, begrijpt Kraay wel. “De Vrij zit veel te dicht op zijn man en ligt op z’n snufferd. Dumfries staat redelijk gepositioneerd, maar krijgt de bal op zijn borst en ongelukkig op zijn knie. Het komt allemaal verkeerd uit. Als je de regels volgt, is het wel een rode kaart. Ik hoorde Van Dijk zeggen dat hij er nog bij gekund had, maar dat denk ik niet.”

Met tien man hield Oranje de 1-1 stand vast tegen Ecuador. “Ik snap nu ook waarom Ecuador zo weinig goals maakt. Ze creëren niks”, merkt de analist op bij ESPN. “Als je tachtig minuten tegen tien man speelt, en zo weinig creëert… Hoewel ze in de kwalificatiepoule als tweede zijn geëindigd en boven Brazilië, verwacht ik op het WK niet veel van Ecuador. Aanvallend is het heel, heel matig.”

Het contact tussen Alan Franco en Nathan Ake
© NOS

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
10 0 reacties
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Ecuador

1 - 1
Gespeeld op 31 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Nathan Aké

Team: Man City
Leeftijd: 31 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
14
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws