heeft zichzelf geen goede dienst bewezen in de wedstrijd tussen Nederland en Ecuador (1-1), zo vindt Hans Kraay junior. De doelman veroorzaakte een penalty met een ‘kamikazeactie’. Kraay hoopt dat Flekken een plekje is gedaald in de pikorde.

Flekken ging halverwege de eerste helft de fout in. John Yeboah stuurde Gonzalo Plata gevaarlijk het strafschopgebied in, waarna Flekken laat uit zijn doel kwam. Bij het uitkomen miste de sluitpost de bal volledig en raakte hij zijn tegenstander: strafschop. Enner Valencia ging achter de bal staan en plaatste de penalty perfect in de hoek voor de 1-1.

“Even serieus, Flekken…”, verzucht Kraay bij ESPN. “Ik had meteen Bijlow laten warmlopen. Wat is dít voor een kamikazeactie? Ga er gewoon naartoe en blijf op je benen staan. Hij ging ook nog protesteren.” Kraay stelt een bizarre ingreep voor. “Voor mij is het makkelijk praten, want ik heb de verantwoordelijkheid niet. Maar ik zou Justin Bijlow laten warmlopen, zodat Flekken weet dat hij dit nooit meer moet doen.”

“Dit is geen pech en heeft niks te maken met de scheidsrechter. Dit is gewoon een ongelooflijk domme kamikazeactie. Daar moet hij ook voor op z’n donder krijgen, want deze actie van Flekken slaat helemaal nergens op”, haalt de analist uit.

Flekken mocht Bart Verbruggen aflossen in het doel, maar Kraay slaat Bijlow hoger aan. “Flekken staat wat mij betreft op nummer drie. Ik zou Bijlow tweede keeper maken. Dat is gewoon een goede keeper en ook geen vervelende jongen als hij niet keept op het WK. Bij Feyenoord heeft hij zich ook altijd prima gedragen als hij tweede keeper was achter Timon Wellenreuther. Dat is een jongen waar niemand ruzie mee kan krijgen.”

Flekken zei zelf tegen de NOS dat hij ‘iets te laat’ kwam. “Ik probeer het doel af te dekken, leg mijn been op de grond en maak mij breed. Hij doet dat slim: hij haakt op mij in en gaat naar de grond”, vertelde de elfvoudig Oranje-international.

“Ik heb nog geprobeerd me bij de scheidsrechter er onderuit te praten, maar het mocht niet baten. Hij zei dat het een duidelijke strafschop was. Dat kon ik wel begrijpen. Ik maak net een verkeerde beslissing op een cruciaal moment. Helaas moet ik het accepteren”, aldus de doelman.

Flekken had de penalty nog bijna gestopt. “Ik zat er nog dichtbij. De bal stuitte net iets op voordat ik met mijn hand eraan kan komen. Dat maakt het extra zuur.”