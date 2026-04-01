en hebben niet meer het niveau dat wordt nagestreefd bij het Nederlands elftal, zo stelt Valentijn Driessen in De Telegraaf. Het tweetal had het zeer lastig tegen Ecuador (1-1) en liet tijdens dat duel volgens de verslaggever zien geen recht te hebben op een plek in de WK-selectie.

Oranje begon dinsdagavond in Eindhoven met de achterhoede waarmee het op het EK in 2024 de halve finale bereikte: Virgil van Dijk en De Vrij in het centrum, met Denzel Dumfries en Aké op de flanken. Voor De Vrij en Aké was het de eerste keer dat ze samen achterin stonden bij Oranje sinds de kwalificatiewedstrijd voor het WK in Litouwen, waar het tweetal na een uur bij een 2-2-tussenstand naar de kant werd gehaald.

De Vrij en Aké al vroeg de mist in

Dinsdag mochten ze zich weer eens laten zien in het Nederlands elftal, om te kijken of ze nog over het vereiste niveau beschikken. “Het duurde twaalf minuten toen De Vrij en Aké het tegendeel bewezen en door alle goede intenties bij het Nederlands elftal een dikke streep kon”, concludeert Driessen. “Bij de eerste de beste aanval van de Zuid-Amerikanen werd Aké er simpel uitgelopen en kwam De Vrij een stap te laat om zijn tegenstander een doelpoging te beletten.” De poging van John Yeboah eindigde echter op de paal.

In de twaalfde minuut ging het alsnog mis voor Oranje. “De Vrij liet zich eenvoudig aftroeven bij een diepe bal. Virgil van Dijk stond te wijzen, maar vergat rugdekking te geven, waarop Denzel Dumfries zich vergreep aan een doorgebroken Ecuadoraan.” De rechtsback kreeg een rode kaart, waardoor het plan voor de oefenwedstrijd de prullenbak in kon. Driessen benadrukt dat Dumfries ook schuldig is aan de rode kaart, omdat hij voor een oefenduel veel te veel risico nam door zijn tegenstander zo vast te houden. “Iemand met zijn ervaring mag in de twaalfde minuut van zo’n wedstrijd de scheidsrechter nooit de gelegenheid geven om rood te geven.”

Toch is Driessen ervan overtuigd dat Ronald Koeman iets heeft geleerd van de wedstrijd: Aké en De Vrij voldoen niet meer. Hij trekt echter in twijfel of de bondscoach er daadwerkelijk wat mee gaat doen vanwege zijn loyaliteit richting het tweetal. “Dat is echter niet in het belang van Oranje op het WK. Ze kunnen het sportief nauwelijks meer bijbenen. Dat is nu opnieuw gebleken bij het Nederlands elftal en bijna wekelijks ervaren ze het bij hun club.” De Vrij en Aké moeten bij respectievelijk Internazionale en Manchester City voornamelijk genoegen nemen met een plek op de reservebank dit seizoen.

Voldoende opties voor Koeman

Koeman zit niet om opties verlegen in de achterhoede om het tweetal te vervangen. Zo staan Micky van de Ven en Jurriën Timber normaal gesproken al boven ze in de pikorde en heeft de bondscoach nog meer mogelijkheden. “Jorrel Hato komt eraan en een fitte Matthijs de Ligt zal ook van de partij zijn op het WK. En dan laten Sven Botman (Newcastle United) en Sam Beukema (Napoli) ook goede dingen zien bij hun clubs”, aldus Driessen. “Als Koeman eerlijk is, moet hij bekennen dat de twee kwalitatief niet genoeg meer leveren om met Oranje af te reizen naar het WK.”