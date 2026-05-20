Hans Kraay junior stopte als voetballer door cheque van 150.000 euro

Hans Kraay junior blikt aan tafel bij Eva terug op zijn pensioen als profvoetballer. De analist kreeg een cheque overhandigd van Talpa-baas John de Mol, die zijn salaris wilde verdrievoudigen. Dit betekende het einde van de voetballoopbaan van Kraay.

Kraay heeft gedurende zijn loopbaan als profvoetballer voor de nodige clubs gespeeld. In 1995/96 kwam hij uit voor FC Den Bosch; de oud-middenvelder werd gedurende dat seizoen 36 jaar oud. Hoewel hij nog actief was als profvoetballer, maakte hij af en toe al programma’s voor De Mol. “Ik zat al een beetje bij John de Mol in de stal en toen ik 36 was had ik hem beloofd dat het mijn laatste jaar zou zijn, bij FC Den Bosch. Ik zei: ‘John, het is mooi geweest, we gaan nu echt televisie doen’.”

Uiteindelijk hield Kraay zich niet aan zijn woord, want na het seizoen bij Den Bosch maakte hij de overstap naar het Belgische Sint-Niklase SK. “Maar na drie maanden moest ik bij John komen. Hij zei: ‘Je hebt niet goed geluisterd, hè?’ Ik zei: ‘Nee, dat gebeurt wel vaker bij mij’. Hij vroeg mij toen wat ik verdiende met ‘die onzin daar in België’. Dus ik zeg: ‘50.000 euro’.”

Na het horen van dat bedrag pakte De Mol direct zijn telefoon, weet Kraay nog. “Hij belde even een van zijn secretaresses: kom even met een cheque. Hij zei heel zachtjes het bedrag en toen kwam er een charmante assistente met een cheque van 150.000 euro. Hij zei: ‘Je bent gestopt’. Ik heb er dus helemaal niet lang over na hoeven denken. Ik ben binnen drie seconden gestopt door John de Mol en hij is een rode draad door mijn televisieleven geweest.”