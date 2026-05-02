Hans Kraay jr. tegen Óscar García: ‘Dit is niet echt sexy, waarom?’

2 mei 2026, 19:44   Bijgewerkt: 19:56
Hans Kraay junior en Oscar Garcia
Foto: © ESPN
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Hans Kraay junior heeft Óscar García zaterdagavond geconfronteerd met zijn – volgens hem – ‘laffe’ opstelling voor het duel met landskampioen PSV. In de topper moet onder meer Oscar Gloukh plaatsmaken voor Ko Itakura, waardoor het middenveld aardig defensief lijkt ingesteld.

Ajax treedt zaterdagavond met een erg verdedigend middenveld aan tegen PSV. García kiest voor drie spelers die regelmatig als verdediger aan de aftrap stonden: Youri Regeer, Jorthy Mokio en Itakura. Gloukh, die tegen NAC nog in de basis stond, verhuist hierdoor weer naar de reservebank. Tegenover ESPN geeft García, na een kritische vraag van Kraay junior, uitleg over zijn keuzes.

“Het is niet echt een sexy middenveld vandaag, waarom?”, begint Kraay junior. “Het verschil is dat Wout ziek is en koorts heeft. Hij is belangrijk met zijn leiderschap en rol bij standaardsituaties. Het idee was om met Gloukh te spelen op het middenveld, maar door zijn lengte liepen we tegen problemen aan bij vijandelijke standaardsituaties. Dat lossen we nu op met Itakura”, legt García uit.

“We bereiden ons niet alleen voor op de eerste helft, maar op de negentig minuten. We verwachten dat Gloukh alsnog gaat spelen”, vervolgt de Spaanse trainer.

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

