Hans Kraay jr. tegen Óscar García: ‘Dit is niet echt sexy, waarom?’

Hans Kraay junior heeft Óscar García zaterdagavond geconfronteerd met zijn – volgens hem – ‘laffe’ opstelling voor het duel met landskampioen PSV. In de topper moet onder meer plaatsmaken voor , waardoor het middenveld aardig defensief lijkt ingesteld.

Ajax treedt zaterdagavond met een erg verdedigend middenveld aan tegen PSV. García kiest voor drie spelers die regelmatig als verdediger aan de aftrap stonden: Youri Regeer, Jorthy Mokio en Itakura. Gloukh, die tegen NAC nog in de basis stond, verhuist hierdoor weer naar de reservebank. Tegenover ESPN geeft García, na een kritische vraag van Kraay junior, uitleg over zijn keuzes.

Artikel gaat verder onder video

“Het is niet echt een sexy middenveld vandaag, waarom?”, begint Kraay junior. “Het verschil is dat Wout ziek is en koorts heeft. Hij is belangrijk met zijn leiderschap en rol bij standaardsituaties. Het idee was om met Gloukh te spelen op het middenveld, maar door zijn lengte liepen we tegen problemen aan bij vijandelijke standaardsituaties. Dat lossen we nu op met Itakura”, legt García uit.

“We bereiden ons niet alleen voor op de eerste helft, maar op de negentig minuten. We verwachten dat Gloukh alsnog gaat spelen”, vervolgt de Spaanse trainer.