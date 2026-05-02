Een socialmediapost van PSV is niet in goede aarde gevallen in Amsterdam. De Eindhovense club deelde, in aanloop naar de topper in de Johan Cruijff Arena, een afbeelding die door supporters van Ajax als provocerend wordt opgevat.

Het socialmediateam van PSV plaatste een ‘matchday-post’ waarop de landstitel te zien is in de spelersbus, met de tekst ‘Champs on the road’. Bekend is dat de zevenhonderd Eindhovense uitsupporters zaterdagavond géén kartonnen schaal mee het uitvak in mogen nemen. Ajax verbiedt dit vanwege mogelijke extra spanningen, nadat er vorig jaar geen PSV-supporters welkom waren.

PSV lijkt met de post op social media dus op die situatie in te spelen, wat door veel Ajax-fans niet wordt gewaardeerd. Het bericht leidt tot veel negatieve reacties op X, zeker omdat de spelers van Ajax voorafgaand aan het duel een erehaag maken voor de kampioen, wat in de Johan Cruijff Arena ongetwijfeld niet door iedereen wordt toegejuicht.

