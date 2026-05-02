Uitfans bij Ajax - PSV ontvangen brief met dringend verzoek

2 mei 2026, 19:57   Bijgewerkt: 20:06
Johan Cruijff Arena voorafgaand aan Ajax-PSV
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

In aanloop naar de kraker tussen Ajax en PSV hebben aanhangers van de Eindhovense club een duidelijke oproep gedaan aan hun eigen achterban in het uitvak. Via een verspreide flyer roepen de fans elkaar op om zich in Amsterdam te gedragen en geen aanleiding te geven voor ongeregeldheden. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van sancties en het beschermen van de kersverse landskampioen. 

De oproep richt zich specifiek op het vermijden van kwetsende spreekkoren. De initiatiefnemers vragen hun medesupporters om teksten met verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog of het woord 'joden' achterwege te laten.

Daarnaast wordt de meereizende aanhang verzocht zich niet te laten provoceren en gezamenlijk te zorgen voor een positieve sfeer in de Johan Cruijff ArenA. Met de actie hopen de supporters bij te dragen aan een sportieve en probleemloze topper in de hoofdstad.

Voor de meereizende PSV-fans gelden vandaag strenge restricties in de hoofdstad. Er zijn slechts zevenhonderd uitsupporters welkom, wat aanzienlijk minder is dan de reguliere capaciteit van zestienhonderd plaatsen in het bezoekersvak. Deze supporters moesten bovendien over minimaal vijftien uitpunten beschikken en reizen via een verplichte buscombi.

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

