Uitfans bij Ajax - PSV ontvangen brief met dringend verzoek

In aanloop naar de kraker tussen Ajax en PSV hebben aanhangers van de Eindhovense club een duidelijke oproep gedaan aan hun eigen achterban in het uitvak. Via een verspreide flyer roepen de fans elkaar op om zich in Amsterdam te gedragen en geen aanleiding te geven voor ongeregeldheden. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van sancties en het beschermen van de kersverse landskampioen.

De oproep richt zich specifiek op het vermijden van kwetsende spreekkoren. De initiatiefnemers vragen hun medesupporters om teksten met verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog of het woord 'joden' achterwege te laten.

Daarnaast wordt de meereizende aanhang verzocht zich niet te laten provoceren en gezamenlijk te zorgen voor een positieve sfeer in de Johan Cruijff ArenA. Met de actie hopen de supporters bij te dragen aan een sportieve en probleemloze topper in de hoofdstad.

Voor de meereizende PSV-fans gelden vandaag strenge restricties in de hoofdstad. Er zijn slechts zevenhonderd uitsupporters welkom, wat aanzienlijk minder is dan de reguliere capaciteit van zestienhonderd plaatsen in het bezoekersvak. Deze supporters moesten bovendien over minimaal vijftien uitpunten beschikken en reizen via een verplichte buscombi.