Kijkers zeggen massaal hetzelfde over optreden PSV tegen Ajax

PSV maakt weinig indruk in de topper tegen Ajax. De landskampioen kwam weliswaar razendsnel op voorsprong, maar gaf daarna het initiatief in handen. Veel kijkers kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat PSV niet de maximale inzet levert in de Johan Cruijff ArenA.

Voor PSV staat er weinig op het spel. De ploeg van trainer Peter Bosz is al landskampioen, terwijl het eigen puntenrecord (91 punten) niet meer te verbreken is. Het gaat dus vooral om de eer, terwijl Ajax alle punten nodig heeft in de strijd om directe kwalificatie voor Europees voetbal.

Na een openingsdoelpunt van Ricardo Pepi in de eerste minuut zorgde Anton Gaaei met een poeier voor de 1-1. Daarna waren de kansen vooral voor Ajax. Journalist Rik Elfrink schreef in de pauze op X: “PSV was de laatste 20 minuten van de eerste helft zeker geen figurant, maar oogde voorin na de goede openingsfase wat machteloos. Slordig spel aan de bal, verkeerde keuzes in de eindfase. Dat soort werk.”

Ook na de pauze kon PSV weinig indruk maken, zo blijkt uit kijkersreacties op X. De gehavende Eindhovenaren, zonder spelers als Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Ivan Perisic, krijgen de nodige kritiek op hun veldspel en inzet. "Ze hebben er helemaal geen zin in", klinkt het veelal.