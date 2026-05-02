Kijkers zeggen massaal hetzelfde over optreden PSV tegen Ajax

2 mei 2026, 21:24
Ajax maakt een erehaag voor PSV
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

PSV maakt weinig indruk in de topper tegen Ajax. De landskampioen kwam weliswaar razendsnel op voorsprong, maar gaf daarna het initiatief in handen. Veel kijkers kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat PSV niet de maximale inzet levert in de Johan Cruijff ArenA.

Voor PSV staat er weinig op het spel. De ploeg van trainer Peter Bosz is al landskampioen, terwijl het eigen puntenrecord (91 punten) niet meer te verbreken is. Het gaat dus vooral om de eer, terwijl Ajax alle punten nodig heeft in de strijd om directe kwalificatie voor Europees voetbal.

Na een openingsdoelpunt van Ricardo Pepi in de eerste minuut zorgde Anton Gaaei met een poeier voor de 1-1. Daarna waren de kansen vooral voor Ajax. Journalist Rik Elfrink schreef in de pauze op X: “PSV was de laatste 20 minuten van de eerste helft zeker geen figurant, maar oogde voorin na de goede openingsfase wat machteloos. Slordig spel aan de bal, verkeerde keuzes in de eindfase. Dat soort werk.”

Ook na de pauze kon PSV weinig indruk maken, zo blijkt uit kijkersreacties op X. De gehavende Eindhovenaren, zonder spelers als Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Ivan Perisic, krijgen de nodige kritiek op hun veldspel en inzet. "Ze hebben er helemaal geen zin in", klinkt het veelal.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Infernothreehopper
16 Reacties
1.294 Dagen lid
185 Likes
Infernothreehopper
Absentie van Peresic, Schouten, van Bommel, en saibari…… droettoeters

CG
3.420 Reacties
1.013 Dagen lid
13.866 Likes
CG
Ondanks dat psv 2x op voorsprong kwam, waren wij slechts ietsje beter gezien de hele wedstrijd!!

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

