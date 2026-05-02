is een van de profvoetballers die zich heeft verbonden aan Common Goal, een initiatief dat spelers aanmoedigt om een deel van hun salaris te doneren. Het geld gaat naar voetbalprojecten die wereldwijd maatschappelijke impact maken. In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt de rechtsback van Ajax dat hij graag iets terugdoet.

De 26-jarige Rosa groeide op in São Paulo. Zijn vader werkt als kinderarts, net als zijn opa. Ze hebben samen een kinderkliniek, terwijl zijn vader ook werkt in het ziekenhuis. “Ik herinner me veel van vroeger. Als ik op vrije dagen voetbalde, ontving hij belletjes van ouders die in paniek waren. ’s Nachts ook. Dan reed-ie halsoverkop naar spoedgevallen toe”, vertelt Rosa.

Zijn vader werkt als endocrinoloog en is gespecialiseerd in kinderen met groei- en gewichtsproblemen. “Mijn opa is meer een allround kinderarts. Bij mij was het voetbal, voetbal en voetbal. Anders was ik misschien ook wel die kant op gegaan. Ik ben er altijd bewust van geweest hoe waardevol hun werk is. Ik neem het ook mijn hele leven mee. Hoe? Ik probeer de impact en uitstraling van mijn werk in te zetten om mensen te helpen, en in het bijzonder kinderen. Ik help ze ontzettend graag.”

“Sinds ik bij Ajax speel, ben ik ook ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Dat vloeit voort uit een samenwerking met Common Goal (een wereldwijde beweging, red.). Ik sta 1 procent van mijn salaris af en zij helpen het goede doel te kiezen. Ik ben nu bij twee events geweest en ik vond het prachtig”, vertelt Rosa.

Ook doneert hij aan het eind van ieder seizoen zijn schoenen. “En ik probeer geen kinderen over te slaan als ze handtekeningen vragen. Afgelopen week tijdens de open training nog.” Die houding komt voort uit zijn eigen opvoeding. “Wij hebben van mijn ouders meegekregen wat goed en slecht is. Dat je altijd moet helpen waar je kan. Dat zit niet altijd in geld, maar vaak ook in aandacht.”

Welke voetballers zijn aangesloten bij Common Goal?

Common Goal is een initiatief dat in 2017 is opgezet met de steun van Juan Mata. Drie Nederlandse voetbalsters, Vivianne Miedema, Tessel Middag en Siri Worm, doen mee. Bekende mannelijke (oud-)spelers zijn onder meer Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Serge Gnabry, Kasper Schmeichel, Cyriel Dessers en Jürgen Klopp.