'Steenrijke eigenaar versnelt transfer van Quilindschy Hartman'

2 mei 2026, 19:03
Quilindschy Hartman
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De toekomst van Quilindschy Hartman ligt mogelijk in Spanje. Na de degradatie van Burnley speculeert Sport over een aanstaande overstap naar Espanyol. Bij de club uit Barcelona groeit het vertrouwen dat de linksback komend seizoen in LaLiga te bewonderen is.

Hartman moet in dat scenario de opvolger worden van Carlos Romero, die na twee sterke huurseizoenen nu terugkeert naar Villarreal. Als het aan Espanyol ligt, wordt de deal met Burnley nog voor het eind van dit seizoen afgerond.

Hoofdrol voor eigenaar Alan Pace

Het is geen toeval dat juist Espanyol opduikt als mogelijke nieuwe werkgever voor Hartman. Eind januari werd de Nederlander al gespot op de tribune bij Espanyol, wat de eerste geruchten op gang bracht. De Amerikaanse zakenman Alan Pace, goed voor een vermogen van circa 220 miljoen euro, is eigenaar van zowel Burnley als Espanyol, waardoor de clubs nauw met elkaar verbonden zijn.

Burnley betaalde zo’n tien miljoen euro voor Hartman, een bedrag dat Espanyol momenteel niet kan ophoesten. Daarom lijkt een huurconstructie het meest waarschijnlijk.

Afgelopen winter zag de verdediger zelf af van een tijdelijke overstap naar Ajax. Destijds koos hij ervoor om in Engeland te blijven, maar de degradatie naar de Championship opent opnieuw de deur naar een vertrek.

Quilindschy Hartman

Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
21
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
33
57
85
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal
34
25
68
4
Atlético
34
21
63
5
Betis
33
8
50

