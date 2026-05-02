'Steenrijke eigenaar versnelt transfer van Quilindschy Hartman'

De toekomst van ligt mogelijk in Spanje. Na de degradatie van Burnley speculeert Sport over een aanstaande overstap naar Espanyol. Bij de club uit Barcelona groeit het vertrouwen dat de linksback komend seizoen in LaLiga te bewonderen is.

Hartman moet in dat scenario de opvolger worden van Carlos Romero, die na twee sterke huurseizoenen nu terugkeert naar Villarreal. Als het aan Espanyol ligt, wordt de deal met Burnley nog voor het eind van dit seizoen afgerond.

Hoofdrol voor eigenaar Alan Pace

Artikel gaat verder onder video

Het is geen toeval dat juist Espanyol opduikt als mogelijke nieuwe werkgever voor Hartman. Eind januari werd de Nederlander al gespot op de tribune bij Espanyol, wat de eerste geruchten op gang bracht. De Amerikaanse zakenman Alan Pace, goed voor een vermogen van circa 220 miljoen euro, is eigenaar van zowel Burnley als Espanyol, waardoor de clubs nauw met elkaar verbonden zijn.

Burnley betaalde zo’n tien miljoen euro voor Hartman, een bedrag dat Espanyol momenteel niet kan ophoesten. Daarom lijkt een huurconstructie het meest waarschijnlijk.

Afgelopen winter zag de verdediger zelf af van een tijdelijke overstap naar Ajax. Destijds koos hij ervoor om in Engeland te blijven, maar de degradatie naar de Championship opent opnieuw de deur naar een vertrek.