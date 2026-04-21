staat op het punt om de Nederlander met de meeste officiële wedstrijden in de clubgeschiedenis van FC Barcelona te worden. De middenvelder kan aanstaande woensdag in het thuisduel met Celta de Vigo alleenheerser worden en daarmee het stokje definitief overnemen van Phillip Cocu. Beide spelers staan momenteel op een gedeeld aantal van 292 officiële optredens voor de Catalaanse grootmacht.

De Jong bereikte deze indrukwekkende mijlpaal vorige week dinsdag in Europees verband. Tijdens de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid viel de spelmaker in, waardoor hij op gelijke hoogte kwam met Cocu. Cocu, die tussen 1998 en 2004 een cruciale rol vertolkte in het elftal van Barcelona, was jarenlang de onbetwiste recordhouder wat betreft de Nederlandse inbreng bij de club. Omdat Barcelona afgelopen weekend niet in actie kwam in LaLiga vanwege de finale van de Copa del Rey, bleef de teller voor De Jong tijdelijk steken op 292 wedstrijden. Aanstaande woensdagavond om 21:30 uur krijgt hij in het Spotify Camp Nou de kans om het record officieel alleen in handen te krijgen.

Phillip Cocu kijkt met een goed gevoel terug op zijn eigen prestaties in Catalonië, maar benadrukt dat hij er vrede mee heeft dat hij zijn koppositie nu moet afstaan aan de huidige generatie. "Dat ik de Nederlandse speler was met de meeste wedstrijden is echt iets bijzonders voor mij", zo vertelt de oud-international en voormalig aanvoerder de site van FC Barcelona. "Het is een bron van ongelooflijke trots, want er zijn veel geweldige Nederlandse spelers bij Barça geweest." Toch ziet hij de huidige troonsafstand als een logisch gevolg van de tijd en de kwaliteiten van zijn opvolger. "Er komt altijd een moment dat iemand je record evenaart en Frenkie verdient dat", aldus Cocu.

Volgens Cocu zal het overigens niet bij een nipte verbetering van het record blijven, gezien de toekomstplannen van de middenvelder. "Hij heeft zijn contract met nog twee jaar verlengd, dus hij zal mijn record ruimschoots overtreffen", voorspelt Cocu met zekerheid. De voormalig trainer steekt zijn bewondering voor de kwaliteiten van Frenkie na niet onder stoelen of banken. "Voor mij is hij een zeer indrukwekkende speler. Je ziet zijn waarde op het veld. Hij leest het spel heel goed, hij weet hoe hij de bal moet controleren en het tempo moet bepalen."