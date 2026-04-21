Eredivisie-directeuren slaan alarm over scheefgroei Europese mediagelden

De verdeling van Europese gelden houdt de gemoederen flink bezig in het Nederlandse voetbal. In De Bestuurskamer spraken meerdere Eredivisie-directeuren openlijk hun zorgen uit over de toenemende financiële kloof met de grote competities. De conclusie: als er niets verandert, dreigt Nederland verder achterop te raken.

Volgens algemeen directeur Ferry de Haan (SC Heerenveen) is de situatie zorgwekkender dan vaak wordt gedacht. “We hebben vorige week met elkaar gezeten over de toekomst van het Nederlandse voetbal en hoe we er financieel voor staan in Europa. Dat was eigenlijk best zorgwekkend,” stelde hij. “De topclubs in Europa kennen het woord ‘collectief’ niet eens, die denken alleen maar aan geld. Daar moeten wij voor waken.”

Artikel gaat verder onder video

De Haan benadrukte dat Nederlandse clubs samen met andere landen meer druk moeten uitoefenen op de UEFA. “De financiële verschillen tussen competities worden alleen maar groter. Dat heeft invloed op wie er Europees spelen, maar ook op wat er terugvloeit naar clubs die niet Europees actief zijn. Daar moeten we gezamenlijk voor opkomen.”

Ook NEC-directeur Wilco van Schaik ging dieper in op de verdeling van de inkomsten. Hij wees op de enorme verschillen tussen de Europese toernooien. “De Champions League verdient vijf keer meer dan de Europa League, en de Conference League weer twee keer minder dan de Europa League,” legde hij uit. “En als je dan ziet dat de finale van de Europa League vorig jaar werd gespeeld door de nummers zestien en zeventien van de Premier League, dan zegt dat genoeg.”

Volgens Van Schaik staat er bovendien veel geld op het spel in de nabije toekomst. “Het nieuwe tv-contract van de UEFA gaat van drie naar vijf jaar. Als je nu al ziet wat we verliezen door het kwijtraken van de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst, dan praat je over zo’n tachtig miljoen euro minder. Dat zijn gigantische bedragen.”

De belangenbehartiging ligt momenteel bij vertegenwoordigers van onder meer Feyenoord, Ajax en PSV, die namens Nederland actief zijn in commissies. “Zij zijn keihard aan het strijden om televisiegelden binnen te halen,” aldus Van Schaik. “Maar dat moeten we als clubs ook steunen, anders wordt het gat met de grote competities alleen maar groter.”

Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop zag dat de bewustwording binnen Nederland pas recent echt op gang is gekomen. “Deze vertegenwoordiging bestaat al langer, maar nu krijgen we pas goed inzicht in hoe het werkt. Het is belangrijk dat we die lijn vasthouden en transparant blijven. Alleen dan kunnen we samen meer bereiken.”

Hij pleitte daarnaast voor meer samenwerking tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. “Op dit moment zijn die nog gescheiden, maar uiteindelijk moet je naar gezamenlijke besluitvorming. Dat is eerder voorgesteld, maar toen lag het gevoelig omdat grote clubs evenveel stemrecht zouden krijgen als kleinere clubs.”

Van Schaik onderstreepte nogmaals hoe cruciaal de Europese inkomsten zijn voor het hele Nederlandse voetbal. “Die gelden zijn enorm belangrijk. Het heeft zelfs invloed op zaken als de lengte van jeugdcontracten, waardoor je talent langer kunt behouden. Ik ben blij dat we nu collectief dezelfde kant op kijken en dit soort overleggen maandelijks gaan doen.”

De Haan sloot af met een voorzichtige blik vooruit, waarbij hij ook internationale samenwerking als sleutel ziet. “Het is goed dat Scandinavische landen en concurrenten als België en Portugal zich bij ons aansluiten. Het is afwachten wat het oplevert, maar het is van groot belang dat die mediagelden eerlijker worden verdeeld.”

De boodschap uit De Bestuurskamer is helder, alleen door samen op te trekken kan het Nederlandse voetbal zich wapenen tegen de groeiende financiële macht van de Europese elite.