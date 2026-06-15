Berghuis lovend over aanstelling Van Bronckhorst bij Feyenoord

heeft verrast gereageerd op de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst als de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. De aanvaller van Ajax zet daarbij wel de kanttekening dat hij de opvolger van Robin van Persie hoog heeft zitten.

Bij de NOS liet Berghuis weten dat hij de rentree van zijn oude trainer in Rotterdam-Zuid niet had zien aankomen. De buitenspeler werkte in het verleden succesvol samen met de coach en pakte zelfs de eerste landstitel in zestien jaar met de Rotterdammers. "Hij koos er bewust voor om assistent te zijn van Arne Slot bij Liverpool. Om zo uit de trainersrol te stappen. Het verhaal van de nieuwe technisch directeur zal goed zijn geweest", aldus Berghuis. De speler bewaart warme herinneringen aan hun gezamenlijke periode. "Ik heb fijn met hem gewerkt, ja. Een fijne persoonlijkheid. Ik voelde me heel comfortabel op het veld", is de Ajacied lovend. "En we hadden een goed elftal in het seizoen 2016/17, een elftal dat een jaar ervoor de beker won, toen Nicolai Jørgensen, Brad Jones en ik werden toegevoegd", voegt hij daaraan toe.

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Met de officiële benoeming van Van Bronckhorst is de vacature ingevuld die ontstond na het vertrek van Van Persie. Van Bronckhorst neemt vanuit Engeland ook Sipke Hulshoff mee naar Rotterdam. De Fries leek in eerste instantie zelf de belangrijkste kandidaat voor het hoofdtrainerschap, maar gaat nu als assistent een tandem vormen met de nieuwe eindverantwoordelijke. Beide heren hebben zich voor twee seizoenen aan de club verbonden.