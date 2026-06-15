Livestream: zo kijk je gratis naar België - Egypte op het WK

België begint maandagavond aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten met een wedstrijd tegen Egypte. Het duel begint om 21.00 uur in Seattle. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel België - Egypte gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel België - Egypte

België en Egypte beginnen maandagavond aan het WK. Om 21.00 uur trappen beide landen af in het Amerikaanse Seattle. De wedstrijd in Groep G wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep G

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België en Egypte zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep G. Daarin nemen beide landen het verder op tegen Iran en Nieuw-Zeeland. Vier keer eerder troffen België en Egypte elkaar in een interland. Een keer wisten de Europeanen te winnen, terwijl de Afrikanen drie keer aan het langste eind trokken.