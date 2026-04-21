Rafael van der Vaart wil Jordy Clasie (34) terug bij Oranje

21 april 2026, 06:25
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Jordy Clasie zou nog altijd van grote waarde kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Dat stelt de voetbalanalist maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport.

Clasie was na de bekerwinst van AZ tegen NEC (5-1) aangeschoven in het programma Rondo van Ziggo Sport, waar ook zijn optredens voor het Nederlands elftal ter sprake kwamen. Clasie maakte 17 keer zijn opwachting voor Oranje en speelde onder meer nog samen met Rafael van der Vaart: "Als je het hebt over een type als Frenkie dat niet kan spelen, zou Jordy ideaal zijn", zo stelt de oud-middenvelder.

"Dan komen we altijd terug bij Marten de Roon, die het altijd goed doet, maar dan kies ik voor Jordy", zegt Van der Vaart. De zoektocht naar een geschikte kandidaat voor die positie is door de kruisbandblessure van Jerdy Schouten een actueel thema voor bondscoach Koeman.

Clasie keert niet terug

Een oproep voor Clasie lijkt er echter niet in te zitten. De middenvelder herhaalt maandagavond de woorden die hij al eerder uitsprak: hij komt niet meer uit voor Oranje. "Ik ben daarin duidelijk", aldus de routinier van AZ.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl


Het is maar goed dat van der Vaart geen bondscoach is.

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
189 Reacties
646 Dagen lid
405 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is maar goed dat van der Vaart geen bondscoach is.

AZ - NEC

AZ
5 - 1
N.E.C.
Gespeeld op 19 apr. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Jordy Clasie

Jordy Clasie
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 34 jaar (27 jun. 1991)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
9
0
2024/2025
AZ
24
0
2023/2024
AZ
28
2
2022/2023
AZ
33
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

