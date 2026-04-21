zou nog altijd van grote waarde kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Dat stelt de voetbalanalist maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport.

Clasie was na de bekerwinst van AZ tegen NEC (5-1) aangeschoven in het programma Rondo van Ziggo Sport, waar ook zijn optredens voor het Nederlands elftal ter sprake kwamen. Clasie maakte 17 keer zijn opwachting voor Oranje en speelde onder meer nog samen met Rafael van der Vaart: "Als je het hebt over een type als Frenkie dat niet kan spelen, zou Jordy ideaal zijn", zo stelt de oud-middenvelder.

"Dan komen we altijd terug bij Marten de Roon, die het altijd goed doet, maar dan kies ik voor Jordy", zegt Van der Vaart. De zoektocht naar een geschikte kandidaat voor die positie is door de kruisbandblessure van Jerdy Schouten een actueel thema voor bondscoach Koeman.

Clasie keert niet terug

Artikel gaat verder onder video

Een oproep voor Clasie lijkt er echter niet in te zitten. De middenvelder herhaalt maandagavond de woorden die hij al eerder uitsprak: hij komt niet meer uit voor Oranje. "Ik ben daarin duidelijk", aldus de routinier van AZ.