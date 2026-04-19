Verkeersongeluk tijdens uitzwaaien NEC-bussen: ernstige beelden gaan rond

Een ongeluk op de snelweg, voorafgaand aan de bekerfinale tussen AZ en NEC. Terwijl supporters van NEC de supportersbussen uitzwaaiden, botsten twee auto’s op elkaar.

Het account VoetbalUltras deelt beelden van de botsing. "Het is inmiddels een traditie dat de honderden supportersbussen worden uitgezwaaid. Helaas gaat er elk jaar ook wel iets mis. Zo ook vandaag bij de supportersbussen van NEC. Hopelijk hebben de bestuurders van de auto’s er niets aan overgehouden", schrijft men.

Vanuit Nijmegen vertrokken zo'n 210 supportersbussen naar Rotterdam. Het leidde tot een grote file op de A15. Tijdens het uitzwaaien botsten twee auto's op elkaar. Het is niet bekend hoe het met de inzittenden gaat, al is op de beelden wel te zien dat een inzittende van de achterste auto de deur van diens auto opent.