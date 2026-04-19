droomt van een terugkeer in het Nederlands elftal. De 26-jarige verdediger van AS Monaco speelde in november 2023 zijn laatste interland, maar heeft Oranje nog lang niet uit zijn hoofd gezet.

Teze speelde vier interlands voor Oranje. Hij debuteerde in juni 2022 met drie opeenvolgende interlands, maar zat daarna niet meer bij de selectie, totdat hij terugkeerde in november 2023. Toen mocht hij negentig minuten meedoen in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-6 zege).

Destijds speelde Teze voor PSV; inmiddels draagt hij het shirt van AS Monaco. “Diep vanbinnen hoop ik nog altijd dat ik deze zomer naar het WK kan”, geeft hij toe op een persconferentie van Monaco. “Natuurlijk staat Monaco voorop, maar ik werk er elke dag voor. Ik heb de afgelopen maanden laten zien dat ik op meerdere posities uit de voeten kan. Ik hoop dat de bondscoach dat ziet, want die veelzijdigheid kan belangrijk zijn op zo’n toernooi.”

Teze heeft dit seizoen gespeeld als centrale verdediger, rechtsback, controlerende middenvelder en rechtshalf. Hij weet dat de concurrentie op de rechterflank hevig is bij Oranje. “Daar is het druk, met spelers als Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries en Jurriën Timber. Dat maakt het lastig, maar misschien is er toch nog een plekje voor mij.”

Voor Monaco speelde Teze dit seizoen al 39 officiële wedstrijden. “Aan het begin dacht ik dat mijn veelzijdigheid juist tegen me zou werken, omdat ik misschien mijn plek zou verliezen als iedereen terug zou keren”, zegt hij. “Maar nu sta ik stevig als wingback en kan ik gevaarlijk zijn, met onder meer twee recente assists. Dat geeft me extra argumenten om te spelen. Waar de trainer me ook neerzet, zolang ik op het veld sta, ben ik tevreden.”