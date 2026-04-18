'Cruijff heeft meerdere kandidaten in vizier voor Ajax-trainerschap'

18 april 2026, 08:57   Bijgewerkt: 10:54
Xavi Hernandez
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De zoektocht naar een nieuwe trainer loopt nog altijd bij Ajax, maar het Algemeen Dagblad weet dat technisch directeur Jordi Cruijff meerdere kandidaten in het vizier heeft. De td neigt volgens de krant naar een Spaanse trainer en heeft zijn shortlist paraat. Het AD denkt dat Xavi, Iñigo Pérez en Míchel zomaar eens op dat lijstje kunnen staan.

Deze week werd bekend dat de huidige (interim-)trainer van Ajax, Óscar García, geen heil ziet in een terugkeer naar Jong Ajax. De Spanjaard kan mogelijk aanblijven als hoofdtrainer van de Amsterdammers, maar die kans lijkt niet groot. Het Algemeen Dagblad meldt dat Cruijff inmiddels een shortlist heeft samengesteld met mogelijke nieuwe trainers.

“Ingewijden verzekeren dat daar vooral Spaanse namen op prijken. Naar welke kandidaten Cruijff allemaal op het lijstje heeft staan, blijft het voorlopig gissen. Wat wel duidelijk is, is waar zij aan moeten voldoen”, schetst het AD. “Cruijff zoekt een veeleisende trainer die Ajax meteen om de titel kan laten strijden. Dat wil de td doen met aanvallend, vermakelijk voetbal. Verder loopt de selectie momenteel niet over van transferkanonnen. Ook die dient de nieuwe trainer straks dus te creëren.”

Xavi, Pérez, Míchel

Op basis van de criteria ‘haalbaarheid’, ‘speelwijze’ en ‘opleiden’ selecteert het AD drie Spaanse trainers. De eerste naam is Xavi. De oud-middenvelder wordt vaak gelinkt aan Ajax, maar is volgens de krant mogelijk te duur qua salaris.

Pérez, momenteel trainer van Conference League-halvefinalist Rayo Vallecano, vormt waarschijnlijk geen obstakel qua salaris, al zal er voor hem meer concurrentie zijn. Míchel zit volgens het Algemeen Dagblad tussen Xavi en Pérez in qua kosten. Ook voor hem geldt dat er veel clubs op het vinkentouw zitten.

dilima1966
3.462 Reacties
1.041 Dagen lid
16.971 Likes
dilima1966
Een van Deze drie namen zijn al genoeg om te proberen te halen Xavi, Iñigo Pérez en Míchel

Kicker
179 Reacties
643 Dagen lid
394 Likes
Kicker
Eens, laat de Spaanse trainer maar komen.

12deman
897 Reacties
293 Dagen lid
761 Likes
12deman
Kameraden, voorsorteren is begonnen, geen geld voor topaankopen geen CL en de concurentie heeft schijnbaar geen invloed. Heerlijk, zolang de nederigheid niet indaalt en het realisme ver uit zicht, blijven dit soort berichten vermakelijk. Straks komt daar de jarenlange hoop nog bij.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.462 Reacties
1.041 Dagen lid
16.971 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Een van Deze drie namen zijn al genoeg om te proberen te halen Xavi, Iñigo Pérez en Míchel

Kicker
179 Reacties
643 Dagen lid
394 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens, laat de Spaanse trainer maar komen.

12deman
897 Reacties
293 Dagen lid
761 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, voorsorteren is begonnen, geen geld voor topaankopen geen CL en de concurentie heeft schijnbaar geen invloed. Heerlijk, zolang de nederigheid niet indaalt en het realisme ver uit zicht, blijven dit soort berichten vermakelijk. Straks komt daar de jarenlange hoop nog bij.

Xavier Hernández Creus

Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

