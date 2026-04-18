De zoektocht naar een nieuwe trainer loopt nog altijd bij Ajax, maar het Algemeen Dagblad weet dat technisch directeur Jordi Cruijff meerdere kandidaten in het vizier heeft. De td neigt volgens de krant naar een Spaanse trainer en heeft zijn shortlist paraat. Het AD denkt dat Xavi, Iñigo Pérez en Míchel zomaar eens op dat lijstje kunnen staan.

Deze week werd bekend dat de huidige (interim-)trainer van Ajax, Óscar García, geen heil ziet in een terugkeer naar Jong Ajax. De Spanjaard kan mogelijk aanblijven als hoofdtrainer van de Amsterdammers, maar die kans lijkt niet groot. Het Algemeen Dagblad meldt dat Cruijff inmiddels een shortlist heeft samengesteld met mogelijke nieuwe trainers.

“Ingewijden verzekeren dat daar vooral Spaanse namen op prijken. Naar welke kandidaten Cruijff allemaal op het lijstje heeft staan, blijft het voorlopig gissen. Wat wel duidelijk is, is waar zij aan moeten voldoen”, schetst het AD. “Cruijff zoekt een veeleisende trainer die Ajax meteen om de titel kan laten strijden. Dat wil de td doen met aanvallend, vermakelijk voetbal. Verder loopt de selectie momenteel niet over van transferkanonnen. Ook die dient de nieuwe trainer straks dus te creëren.”

Xavi, Pérez, Míchel

Op basis van de criteria ‘haalbaarheid’, ‘speelwijze’ en ‘opleiden’ selecteert het AD drie Spaanse trainers. De eerste naam is Xavi. De oud-middenvelder wordt vaak gelinkt aan Ajax, maar is volgens de krant mogelijk te duur qua salaris.

Pérez, momenteel trainer van Conference League-halvefinalist Rayo Vallecano, vormt waarschijnlijk geen obstakel qua salaris, al zal er voor hem meer concurrentie zijn. Míchel zit volgens het Algemeen Dagblad tussen Xavi en Pérez in qua kosten. Ook voor hem geldt dat er veel clubs op het vinkentouw zitten.