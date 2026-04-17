Voor Kian Fitz-Jim zit het seizoen erop, zo meldt Ajax vrijdagmiddag via de officiële clubkanalen. De 22-jarige middenvelder onderging diezelfde dag een succesvolle schouderoperatie en richt zich op de voorbereiding van het nieuwe seizoen.
Fitz-Jim was vorig seizoen, onder Francesco Farioli, nog regelmatig basisspeler bij de Amsterdammers, maar is dit jaar volledig op het tweede plan beland. Hij kwam slechts 22 keer in actie, terwijl hij vorig jaar nog 44 keer minuten maakte bij Ajax. De middenvelder moest het doen met korte invalbeurten en speelde op 22 maart voor het laatst in het shirt van Ajax, tegen Feyenoord (1-1).
Sindsdien ontbrak de 22-jarige middenvelder in de selectie van Óscar García. Fitz-Jim kampt al langere tijd met klachten aan het schoudergewricht en moest vrijdag onder het mes. “Ik ben blij dat de operatie geslaagd is en ik weer vooruit kan kijken. Ik ga me volledig op mijn revalidatie richten en hoop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan te sluiten bij de selectie”, meldt de Ajacied via de clubkanalen.
Fitz-Jim heeft nog een contract voor één seizoen bij Ajax. Het is niet bekend of de Amsterdammers hem in de transferzomer willen verkopen.
Fitz-Jim is niet de eerste Ajax-speler wiens seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen dankzij blessureleed. Dat geldt namelijk ook voor Oleksandr Zinchenko en Vitezslav Jaros
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Uiteraard gun je die jongen geen blessures, maar, ff hard gezegd, misschien wel een moment om afscheid te nemen van deze speler die continu aantoont niet het niveau van een topclub aan te kunnen. Gun hem een leuke transfer naar een goede eredivisie middenmotor of een leuke club in het buitenland.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Uiteraard gun je die jongen geen blessures, maar, ff hard gezegd, misschien wel een moment om afscheid te nemen van deze speler die continu aantoont niet het niveau van een topclub aan te kunnen. Gun hem een leuke transfer naar een goede eredivisie middenmotor of een leuke club in het buitenland.