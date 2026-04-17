Voor zit het seizoen erop, zo meldt Ajax vrijdagmiddag via de officiële clubkanalen. De 22-jarige middenvelder onderging diezelfde dag een succesvolle schouderoperatie en richt zich op de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Fitz-Jim was vorig seizoen, onder Francesco Farioli, nog regelmatig basisspeler bij de Amsterdammers, maar is dit jaar volledig op het tweede plan beland. Hij kwam slechts 22 keer in actie, terwijl hij vorig jaar nog 44 keer minuten maakte bij Ajax. De middenvelder moest het doen met korte invalbeurten en speelde op 22 maart voor het laatst in het shirt van Ajax, tegen Feyenoord (1-1).

Sindsdien ontbrak de 22-jarige middenvelder in de selectie van Óscar García. Fitz-Jim kampt al langere tijd met klachten aan het schoudergewricht en moest vrijdag onder het mes. “Ik ben blij dat de operatie geslaagd is en ik weer vooruit kan kijken. Ik ga me volledig op mijn revalidatie richten en hoop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan te sluiten bij de selectie”, meldt de Ajacied via de clubkanalen.

Fitz-Jim heeft nog een contract voor één seizoen bij Ajax. Het is niet bekend of de Amsterdammers hem in de transferzomer willen verkopen.

Fitz-Jim is niet de eerste Ajax-speler wiens seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen dankzij blessureleed. Dat geldt namelijk ook voor Oleksandr Zinchenko en Vitezslav Jaros