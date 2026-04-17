Ajax bevestigt: Kian Fitz-Jim komt niet meer in actie na operatie

17 april 2026, 14:16
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Voor Kian Fitz-Jim zit het seizoen erop, zo meldt Ajax vrijdagmiddag via de officiële clubkanalen. De 22-jarige middenvelder onderging diezelfde dag een succesvolle schouderoperatie en richt zich op de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Fitz-Jim was vorig seizoen, onder Francesco Farioli, nog regelmatig basisspeler bij de Amsterdammers, maar is dit jaar volledig op het tweede plan beland. Hij kwam slechts 22 keer in actie, terwijl hij vorig jaar nog 44 keer minuten maakte bij Ajax. De middenvelder moest het doen met korte invalbeurten en speelde op 22 maart voor het laatst in het shirt van Ajax, tegen Feyenoord (1-1).

Sindsdien ontbrak de 22-jarige middenvelder in de selectie van Óscar García. Fitz-Jim kampt al langere tijd met klachten aan het schoudergewricht en moest vrijdag onder het mes. “Ik ben blij dat de operatie geslaagd is en ik weer vooruit kan kijken. Ik ga me volledig op mijn revalidatie richten en hoop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan te sluiten bij de selectie”, meldt de Ajacied via de clubkanalen.

Fitz-Jim heeft nog een contract voor één seizoen bij Ajax. Het is niet bekend of de Amsterdammers hem in de transferzomer willen verkopen.

Fitz-Jim is niet de eerste Ajax-speler wiens seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen dankzij blessureleed. Dat geldt namelijk ook voor Oleksandr Zinchenko en Vitezslav Jaros

Uiteraard gun je die jongen geen blessures, maar, ff hard gezegd, misschien wel een moment om afscheid te nemen van deze speler die continu aantoont niet het niveau van een topclub aan te kunnen. Gun hem een leuke transfer naar een goede eredivisie middenmotor of een leuke club in het buitenland.

Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 jul. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
17
1
2024/2025
Ajax
27
2
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
15
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

