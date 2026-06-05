Kledingketen Zara haalt Curaçao-shirts uit verkoop na forse blunder

Kledingwinkelketen Zara heeft een flinke blunder gemaakt met de Curaçao-shirts, onderdeel van de WK-collectie. Op de shirts stond namelijk een spelfout in de naam van het land. Zara heeft het item inmiddels uit de verkoop gehaald.

Het WK gaat deze maand van start en om daarop in te spelen heeft Zara een WK-collectie gelanceerd. Verschillende shirts geïnspireerd door iconische WK-tenues maken onder meer onderdeel uit van deze collectie. Ook besloot de winkelketen in te spelen op de eerste WK-deelname van Curaçao en een shirt uit te brengen met daarop de tekst ‘Play with Curaçao’.

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Lang was het shirt echter niet te koop, aangezien er een spelfout in de naam van het eiland stond. Zara had er ‘Curaçau’ met een u in plaats van een o van gemaakt. Het bedrijf kwam vrij snel achter de fout en haalde het kledingstuk uit de verkoop.

De fout werd opgemerkt door influencer Max Klunder, die het deelde op TikTok. “Curaçao verkeerd geschreven, oh wat doet dit pijn”, begint hij in zijn video. Klunder geeft aan dat de naam van het eiland wel correct is geschreven in het Portugees. “Maar jullie gaan het mij niet wijsmaken dat jullie het zo bedoeld hebben. Dat geloof ik niet.”