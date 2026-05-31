Rode kaart Locadia zorgt voor grote zorgen: WK-debuut misschien uitgesteld

De voorbereiding van Curaçao op het eerste WK uit de geschiedenis heeft zaterdagavond een flinke domper gekregen. kreeg in het oefenduel met Schotland een rode kaart en moet daardoor vrezen voor zijn inzetbaarheid tijdens het wereldkampioenschap.

Curaçao hield in Glasgow lange tijd uitstekend stand tegen de Schotten en kwam via Tahith Chong zelfs op voorsprong. Na ruim een half uur kantelde de wedstrijd echter volledig door een rode kaart voor Locadia. De spits kreeg aanvankelijk geel na een duel met Aaron Hickey, maar zag die kaart na tussenkomst van de VAR alsnog veranderen in rood. Daarmee dreigt een veel groter probleem dan alleen de verloren oefenwedstrijd. Een directe rode kaart leidt normaal gesproken tot een schorsing en het is nog onduidelijk hoe de FIFA met het incident om zal gaan. Curaçao speelt voor de start van het WK nog een oefenduel met Aruba, maar het is de vraag of een eventuele straf daarin uitgezeten mag worden.

Daardoor hangt het WK-debuut van Locadia plotseling aan een zijden draadje. De spits hoopt zelf op een milde behandeling van de FIFA en verwees na afloop zelfs naar Cristiano Ronaldo. De Portugese superster kreeg tegen Ierland ook een rode kaart, maar werd slechts voor één kwalificatiewedstrijd geschorst en mist daardoor geen WK-duel. "Ronaldo kreeg direct rood, ik kreeg eerst geel", stelde Locadia na afloop. "Als ze het bij Ronaldo zo oplossen, waarom dan niet bij andere spelers?"

De spits baalde vooral omdat Curaçao volgens hem goed bezig was tegen Schotland. Tot het moment van zijn rode kaart had de ploeg van bondscoach Dick Advocaat weinig weggegeven en stond het zelfs met 0-1 voor. Uiteindelijk ging Curaçao na ruim vijftig minuten met tien man alsnog met 4-1 onderuit. Ook Chong vond de rode kaart zwaar bestraft. De aanvaller meende dat scheidsrechter Goga Kikacheishvili voorafgaand aan het incident al had moeten fluiten voor een overtreding op hem. "We speelden tot de rode kaart gewoon goed", aldus Chong.

Voor Curaçao komt de onzekerheid op een bijzonder ongelukkig moment. Het land maakt komende maand zijn debuut op een WK en opent het toernooi met een groepswedstrijd tegen Duitsland. Juist in dat duel zou Locadia normaal gesproken een belangrijke rol moeten vervullen als ervaren aanspeelpunt in de aanval. De komende dagen moet duidelijk worden of de FIFA de spits daadwerkelijk schorst. Mocht dat gebeuren, dan dreigt Curaçao zijn historische WK-avontuur direct zonder een van zijn belangrijkste aanvallers te moeten beginnen.