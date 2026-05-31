Sportief succes NEC zorgt voor knelpunt in stadionplannen

De grootschalige verbouwing van het stadion van NEC laat langer op zich wachten dan gepland. De Nijmeegse club wilde deze zomer nog beginnen met de eerste fase van de renovatie van De Goffert, maar die planning is volgens De Gelderlander inmiddels definitief van tafel.

Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft in de podcast Over RoodGroenZwart toegelicht dat de club heeft besloten de start van de werkzaamheden uit te stellen. Volgens hem spelen meerdere factoren een rol, waaronder de drukke sportieve planning en de onzekerheid rond de financiën. De eerste fase van de verbouwing omvat onder meer het doortrekken van de tribunes richting het veld, het realiseren van circa drieduizend extra zitplaatsen en het verplaatsen van horecapunten naar de buitenzijde van het stadion. Die werkzaamheden hadden deze zomer moeten beginnen, maar worden nu minimaal een jaar doorgeschoven.

Volgens Van Schaik zou de combinatie van sportieve verplichtingen en bouwplannen te risicovol zijn geweest. NEC moest rekening houden met de bekerfinale en mogelijke Europese verplichtingen. “Je wilt niet hebben dat de UEFA zegt: er is in De Goffert nog allemaal rotzooi, je kunt hier niet spelen,” aldus de directeur. Ook de financiële kant speelde mee. De begroting voor de eerste fase bedraagt ongeveer 14 miljoen euro, maar de totale ambitie van NEC ligt een stuk hoger. De club wil in de toekomst uitbreiden naar zo’n 18.000 zitplaatsen, inclusief extra skyboxen en een extra verdieping op het hoofdgebouw. Daarvoor is nog eens 30 tot 40 miljoen euro nodig, een bedrag dat nog niet volledig gedekt is.

Geldschieter Marcel Boekhoorn liet eerder tegenover Voetbal International weten “megateleurgesteld” te zijn over de trage voortgang van de plannen en zou ongeduldig zijn over de samenwerking met de gemeente Nijmegen. Van Schaik weerspreekt dat beeld. Volgens hem is er juist sprake van een goede relatie met de gemeente en ligt de vertraging niet aan politieke of bestuurlijke tegenwerking. “Dat is het ongeduld van een dealmaker als Marcel,” aldus Van Schaik, die benadrukt dat de plannen niet van tafel zijn. De bedoeling is nu om fase 1 in de zomer van 2027 alsnog te starten.

Ondanks de vertraging blijft NEC wel werken aan verbeteringen in en rond het stadion. Zo wordt de hoofdtribune aangepast met nieuwe opgangen en komen er ‘safe standing’-plaatsen in Vak 080. Ook op trainingscomplex De Eendracht wordt geïnvesteerd in een nieuw topsportgebouw voor het eerste elftal, met een kostenplaatje van ongeveer 2,5 miljoen euro.