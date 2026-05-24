NEC kent mogelijke tegenstanders in derde voorronde Champions League

24 mei 2026, 20:58
NEC in de Champions League
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De route richting de competitiefase van de Champions League belooft zwaar te worden voor NEC. De ploeg van Dick Schreuder begint in de derde voorronde en moet bij een overwinning ook nog de play-offronde zien te overleven. Inmiddels zijn de mogelijke tegenstanders in de derde voorronde bekend.

NEC eindigde als derde in de Eredivisie en debuteert daardoor in de Champions League-voorrondes. Door het lage clubcoëfficiënt heeft NEC een ongeplaatste status in de derde voorronde. Daarin is Olympique Lyonnais, FK Bodø/Glimt, Olympiakos en de winnaar van de tweede voorrondewedstrijd met daarin in ieder geval Fenerbahçe. De Turkse club zal aantreden tegen Górnik Zabrze uit Polen of tegen Hearts of Midlothian uit Schotland.

Mocht NEC de derde voorronde doorkomen, dan heeft het een geplaatste status in de laatste voorronde. Die zullen de Nijmegenaren dan overnemen van de club die ze in de derde voorronde uitgeschakeld hebben. 

De eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League wordt gespeeld op 4 of 5 augustus. De return is een week later op 11 augustus. Op 20 juli, de dag na de WK-finale, vindt de loting plaats.

Mogelijke tegenstanders NEC:

Olympique Lyonnais
FK Bodø/Glimt
Olympiakos
Fenerbahçe*
Górnik Zabrze*
Hearts of Midlothian*

* In de tweede voorronde speelt Fenerbahçe tegen Górnik Zabrze of Hearts of Midlothian. De winnaar van dat tweeluik is een mogelijke tegenstander van NEC. 

Zie je NEC de derde voorronde overleven?

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

