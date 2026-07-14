Bas Nijhuis in tranen na overlijden Rob Dieperink: 'Wat gebeurt hier?'

Bas Nijhuis is ontdaan door het overlijden van Rob Dieperink. Bij Vandaag Inside zat Nijhuis dinsdag met een brok in de keel, toen hij sprak over zijn overleden collega-scheidsrechter. “Het is echt een superkerel.”

Dieperink overleed maandag op 38-jarige leeftijd. De politie heeft bekendgemaakt dat er geen andere personen bij betrokken waren. Nijhuis was een collega en vriend van Dieperink. Het nieuws emotioneert hem hevig. "Ja, dat was... Ik was zelf bij FC Twente om de nieuwe spelregels en richtlijnen uit te leggen aan het team. Dat moeten we bij alle clubs doen; iedere selectie krijgt weer een uitleg over de nieuwe spelregels. Toen ik klaar was, kwam Daan Rots naar me toe. Hij zei: ‘Ik heb net een bericht gekregen, voordat je begon: Rob Dieperink is overleden.' Dan krijg je echt zo'n gevoel van: wat gebeurt hier? Dat kan toch niet waar zijn? Een jongen van 38 jaar... Dat vind ik best wel moeilijk. Echt een superkerel, echt een geweldige vent."

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"Hij heeft de laatste tijd heel wat meegemaakt en daar is veel over gezegd”, weet Nijhuis, doelend op de beschuldiging van aanranding van een zeventienjarige jongen in Engeland, een zaak die snel werd geseponeerd. “Er is uiteindelijk helemaal niks bewezen, hij is overal van vrijgesproken. Maar zoiets heeft natuurlijk ontzettend veel impact."

Johan Derksen twijfelde er maandag aan of de KNVB genoeg heeft gedaan voor Dieperink. Volgens Nijhuis is dat wel het geval. “De scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen zat erbovenop, die heeft hem echt overal in begeleid. De KNVB heeft ook direct gereageerd richting De Telegraaf met een open verhaal en hem op alle mogelijke manieren ondersteund. Er werd ook al gekeken naar hoe we richting het nieuwe seizoen verder zouden gaan."

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"Aan het einde van het seizoen heeft hij ook de groep toegesproken. Hij heeft verteld wat er was gebeurd. Hij heeft alles open op tafel gelegd en gezegd: 'Ik ga gewoon door richting het nieuwe seizoen’”, vertelt Nijhuis. “Afgelopen zaterdag floot hij ook weer een wedstrijd. Dan hoor ik van journalisten die daar waren dat er weer van alles naar hem werd geroepen. Kennelijk vinden we dat tegenwoordig normaal. Terwijl iemand gewoon is vrijgesproken (de zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, red.). Mensen hebben geen idee wat het met iemand doet als je zulke dingen roept of schrijft, terwijl het helemaal niet klopt en er geen enkel bewijs voor is."

Nijhuis: 'Dieperink was een vriend van iedereen'

Uit eigen ervaring weet hij wat zulke spreekkoren kunnen doen. “Ik heb een dikke huid, dat weet ik ook, maar van binnen doet het echt iets met je. Je hebt het gevoel dat iedereen naar je kijkt en dat iedereen een mening over je heeft. Hij is gewoon zo'n leuke vent. Binnen de scheidsrechtersgroep was hij echt een vriend voor iedereen. Hij belde altijd als er iets was, of als je een blessure had. Zo'n lieve jongen, en dan denk je: hij is pas 38 jaar oud en hij is er niet meer."

"We weten nu nog niet wat de oorzaak is. Dat zal de familie naar buiten moeten brengen, wat er precies is gebeurd. Iedereen gaat nu natuurlijk speculeren, maar daar moeten we gewoon op wachten. Het is vooral heel heftig dat dit is gebeurd”, zegt Nijhuis, die tegen de tranen vecht. “Ik hoop ook dat mensen die op zaterdag langs de lijn dit soort dingen roepen, al is het misschien als grap bedoeld, zich eens afvragen wat ze eigenlijk roepen. Wat voor impact dat kan hebben op iemand. Wat doet dat met zo iemand?"

VIDEO - Bas Nijhuis geraakt door overlijden Rob Dieperink: 'Het was echt een superlieve jongen'