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Anthony Correia overspoelt collega’s met complimenten: ‘Twee grote spelers’

9 juli 2026, 11:08
Anthony Correia
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Anthony Correia is enorm onder de indruk van Peter Bosz en Dick Schreuder. In gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate overspoelt de nieuwe trainer van FC Utrecht zijn collega’s met complimenten.

Correia was samen met Bosz en Schreuder genomineerd voor de Rinus Michels Award en zag de trainer van NEC er uiteindelijk met de prijs vandoor gaan. Tijdens het evenement laat de oud-trainer van Telstar weten een ‘mooie avond’ te hebben. Hij is ook niet teleurgesteld dat hij de prijs niet heeft gewonnen. “Links en rechts van mij stonden twee grote spelers”, doelt hij op Bosz en Schreuder. “Ik kwam hier dus niet om die award op te halen, maar om een leuke avond te hebben.”

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“Het is leuk om te zien hoe het afgelopen seizoen is beleefd en voor mij leuk hoe de periode Telstar is afgesloten”, gaat Correia verder. Na de handhaving met de ploeg uit Velsen-Zuid maakte de trainer de overstap naar FC Utrecht, waar hij Ron Jans opvolgt. “Ik ben blij dat er een stukje waardering is voor hoe we het als staf en spelersgroep vorig jaar met zijn allen hebben gedaan. We zijn uiteindelijk in het leven om mooie herinneringen te maken en als ik dit zie, denk ik: ‘Dat is aardig gelukt’.”

Correia besluit dan zijn collega’s uit te lichten. “Eerlijk is eerlijk: als je naar de competitie kijkt, had je PSV, dan heel lang niks en dan NEC, om het zo maar te zeggen. Voor die twee ploegen kijk ik graag naar de Eredivisie”, is de trainer lovend over Schreuder en Bosz. “De speelwijze van Dick word ik heel vrolijk van als voetbalsupporter. De energie. Het aanvallend vermogen. Als ik zie wat hij heeft gepresteerd met NEC, ben ik zeer content dat hij de prijs heeft gewonnen.”

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Anthony Correia

Anthony Correia
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (2 mei 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0

Complete Stand

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