Peter Bosz is ervan overtuigd dat op het perfecte moment de overstap naar Bayern München heeft gemaakt. De trainer van PSV ziet dat zijn pupil zich de afgelopen jaren uitstekend heeft ontwikkeld en nu klaar is voor de absolute top. Waar jonge talenten soms te vroeg naar het buitenland vertrekken, bewandelt de aanvallende middenvelder volgens zijn voormalige oefenmeester precies de juiste weg.

De overgang van de Marokkaans international naar de ploeg van trainer Vincent Kompany werd eerder deze maand officieel afgerond. Met een vaste transfersom van vijftig miljoen euro, die door bonussen kan oplopen tot vijfenvijftig miljoen euro, is hij de duurste uitgaande speler in de geschiedenis van de Eindhovenaren. .

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Tegenover FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof sprak de hoofdtrainer zijn waardering uit over het geduld van zijn voormalige pupil. "Ik vind het van Ismail een verstandige keuze dat hij gewacht heeft", vertelde Bosz. De trainer benadrukt dat de miljoenenaankoop een flinke dosis ervaring meeneemt. "Hij is 25, dus ik denk dat Ismail heel anders binnenkomt bij Bayern München dan dat een jonge speler bij Newcastle binnenkomt", aldus de trainer. "Hij komt daar anders binnen dan een hele jonge jongen. Hij is international van Marokko en heeft bij PSV drie keer het kampioenschap meegemaakt", voegde hij daaraan toe. Volgens Bosz is de speler in alle opzichten gegroeid. "Ik heb hem drie jaar meegemaakt, als speler en als mens zien groeien. Ik denk dat hij er nu klaar voor is om bij een absolute topclub als Bayern München binnen te komen", stelde de coach.

Naast zijn volwassenheid roemt Bosz ook de veelzijdigheid van de kersverse Bayern-aanwinst. Tijdens het huidige wereldkampioenschap speelde de sterspeler regelmatig als spits en wist hij in alle drie de groepswedstrijden het net te vinden. Ook benutte hij de beslissende strafschop in de achtste finale tegen het Nederlands elftal. "Hij heeft bij ons eigenlijk nooit alleen in de punt gestaan, maar ook dat kan hij blijkbaar weer. Hij bleef scoren en was belangrijk voor de ploeg", blikte Bosz terug op de prestaties van zijn voormalige steunpilaar.