Hiddink spreekt één duidelijke wens uit voor komend Eredivisieseizoen

Guus Hiddink hoopt komend seizoen op een spannende titelstrijd in de Eredivisie. De voormalig bondscoach vindt dat de concurrentie tussen de traditionele topclubs tot het einde van de competitie moet blijven bestaan en ziet graag dat de strijd om het kampioenschap langer openblijft dan afgelopen seizoen.

De adviseur van De Graafschap sprak tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres met FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof. Hiddink was daar aanwezig om de Rinus Michels Award uit te reiken aan NEC-trainer Dick Schreuder, maar blikte ook vooruit op het nieuwe Eredivisie-seizoen.

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Volgens de oud-trainer hangt veel af van hoe de topclubs hun selecties deze zomer vormgeven. "Het gaat erom of ze het team op orde krijgen. Dat geldt voor Ajax, Feyenoord en PSV", aldus Hiddink. "Je weet niet wat er na een WK nog kan gebeuren. Vaak vinden er daarna nog grote transfers plaats." Vooral het behouden van belangrijke spelers wordt volgens Hiddink een bepalende factor in de strijd om de landstitel. PSV zag bijvoorbeeld Ismael Saibari vertrekken naar Bayern München, terwijl ook andere topclubs rekening moeten houden met interesse vanuit het buitenland. "PSV gaat Saibari kwijt, die nog wel bepalend was. Ze moeten dat goed opvangen", stelt de voormalig trainer.

Hiddink hoopt vooral dat de Eredivisie komend seizoen meer spanning krijgt dan de afgelopen jaargang. PSV kroonde zich al vroeg tot kampioen, waardoor de titelstrijd maanden voor het einde van de competitie beslist was. "Het was vorig seizoen al te vroeg beslist", erkent Hiddink. "Als je zelf betrokken bent bij een club wil je natuurlijk zo snel mogelijk kampioen worden, maar voor de spanning in de Eredivisie zou het mooi zijn als de rivaliteit tot de laatste dagen doorgaat."

Ook Ajax-trainer Míchel liet inmiddels weten dat de Amsterdammers komend seizoen vol voor de titel willen gaan. Hiddink ziet dat als een positieve ontwikkeling, maar benadrukt dat woorden uiteindelijk op het veld moeten worden waargemaakt. "Zo moet je het ook uitspreken", zegt hij. "Maar het gaat er uiteindelijk om of je het team op orde krijgt." De ervaren trainer kijkt daarmee vooral uit naar een competitie waarin Ajax, Feyenoord en PSV elkaar opnieuw tot het uiterste kunnen uitdagen. "Voor de Eredivisie zou het mooi zijn als die rivaliteit tot het einde blijft bestaan", besluit Hiddink.