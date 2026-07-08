Unicum voor NEC: Dick Schreuder gekozen tot beste trainer van de Eredivisie

Dick Schreuder is woensdagavond op het Nationaal Voetbalcoach Congres verkozen tot trainer van het seizoen. De oefenmeester van NEC ontving de Rinus Michels Award voor zijn prestaties in het afgelopen voetbaljaar en troefde daarmee Peter Bosz en Anthony Correia af. Het is voor het eerst sinds de invoering van de prijs in 2004 dat een trainer van de Nijmeegse club de prestigieuze onderscheiding in de wacht sleept.

De coach ontving de trofee op Sportcentrum Papendal uit handen van Guus Hiddink. De winnaar werd bepaald door een stemming onder alle hoofdtrainers uit het Nederlandse betaald voetbal, waarbij de meerderheid koos voor de eindverantwoordelijke van NEC. Met zijn uitverkiezing doorbreekt hij een opvallende reeks: de afgelopen tien jaar ging de prijs telkens naar een trainer van een club uit de traditionele top drie. Eerder waren Mario Been en Rogier Meijer wel genomineerd namens de Nijmegenaren, maar zij grepen destijds naast de titel. Schreuder volgt met zijn winst Bosz op, die de award de voorgaande twee seizoenen won.

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De uitverkiezing volgt op een historisch jaar voor de club. Onder zijn leiding eindigde de ploeg als derde in de Eredivisie, wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de vereniging betekent. Tijdens dit seizoen werden er bovendien meerdere clubrecords verbroken. Zo zette het elftal een nieuw puntenrecord neer met een totaal van 59, werd er een doelpuntenrecord van 77 treffers genoteerd en boekte de ploeg een recordaantal van zestien overwinningen.

Om de prijs in de wacht te slepen, moest hij afrekenen met twee opvallende concurrenten. Bosz leidde PSV met overmacht naar de derde landstitel op rij en verzamelde 84 punten in de competitie. De Eindhovense ploeg werd op 5 april zelfs de vroegste kampioen in de historie van de Eredivisie. De andere genomineerde, Correia, hield promovendus Telstar, de club met het kleinste spelersbudget in de competitie, in de Eredivisie. Dit deed hij met verzorgd voetbal en door onder andere twee keer te winnen van de kampioen. Zijn prestaties leverden hem onlangs een transfer op naar FC Utrecht. NEC is pas de zevende club in Nederland die de winnende coach aflevert.