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Feyenoord ontvangt megabod van dertig miljoen euro

30 juni 2026, 21:49
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Feyenoord heeft een gigantisch bod op Anis Hadj Moussa afgeslagen. Dat meldt Voetbal International dinsdag.

Foot Mercato berichtte maandag dat kan rekenen op serieuze belangstelling uit Saoedi-Arabië. Volgens het Franse medium heeft Al-Ahli een 'XXL'-voorstel neergelegd bij de vleugelaanvaller van Feyenoord.

Onduidelijk was of Feyenoord ook daadwerkelijk een officieel bod heeft ontvangen op de Algerijnse aanvaller, maar volgens Voetbal International is dat wel het geval. "Er is heel veel belangstelling voor Hadj Moussa. Er is van Al Hilal echt een megabod binnengekomen”, vertelt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam op de website van Voetbal International.

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Hoeveel geld heeft Al-Ahli over voor Hadj Moussa? "Je moet rond de dertig miljoen rekenen”, zegt Krabbendam, die beweert dat het aanbod door Feyenoord is afgewezen. “Wat ik begrijp van insiders binnen Feyenoord, is dat ze daar nee tegen hebben gezegd."

Krabbendam stipt een groot verschil aan tussen voormalig technisch directeur Dennis te Kloese fan Feyenoord en diens opvolger Dévy Rigaux: “Te Kloese had hem bij de eerste deal meteen verkocht om rust te creëren en geld in kas te hebben. Rigaux voert op een andere manier beleid en wil het hoogste bedrag hebben.”

Krabbendam verwacht dat Feyenoord zich bij NEC zal melden voor Sami Ouaissa, mocht Hadj Moussa gaan vertrekken. "Pas dan kunnen ze naar NEC om Ouaissa op te halen en op andere posities te versterken."

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Waar is het megabod?

Celta de Grifo
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Celta de Grifo
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Bij een megabod zou ik toch denken aan meer dan wat Gimenez of Wieffer hebben opgeleverd. Meer dan 30-32 dus. Wel benieuwd of er nog een hoger bod komt uit de Premier League.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.284 Reacties
1.373 Dagen lid
5.834 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Waar is het megabod?

Celta de Grifo
38 Reacties
874 Dagen lid
35 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij een megabod zou ik toch denken aan meer dan wat Gimenez of Wieffer hebben opgeleverd. Meer dan 30-32 dus. Wel benieuwd of er nog een hoger bod komt uit de Premier League.

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

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