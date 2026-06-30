Feyenoord ontvangt megabod van dertig miljoen euro

Feyenoord heeft een gigantisch bod op afgeslagen. Dat meldt Voetbal International dinsdag.

Foot Mercato berichtte maandag dat kan rekenen op serieuze belangstelling uit Saoedi-Arabië. Volgens het Franse medium heeft Al-Ahli een 'XXL'-voorstel neergelegd bij de vleugelaanvaller van Feyenoord.

Onduidelijk was of Feyenoord ook daadwerkelijk een officieel bod heeft ontvangen op de Algerijnse aanvaller, maar volgens Voetbal International is dat wel het geval. "Er is heel veel belangstelling voor Hadj Moussa. Er is van Al Hilal echt een megabod binnengekomen”, vertelt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam op de website van Voetbal International.

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Hoeveel geld heeft Al-Ahli over voor Hadj Moussa? "Je moet rond de dertig miljoen rekenen”, zegt Krabbendam, die beweert dat het aanbod door Feyenoord is afgewezen. “Wat ik begrijp van insiders binnen Feyenoord, is dat ze daar nee tegen hebben gezegd."

Krabbendam stipt een groot verschil aan tussen voormalig technisch directeur Dennis te Kloese fan Feyenoord en diens opvolger Dévy Rigaux: “Te Kloese had hem bij de eerste deal meteen verkocht om rust te creëren en geld in kas te hebben. Rigaux voert op een andere manier beleid en wil het hoogste bedrag hebben.”

Krabbendam verwacht dat Feyenoord zich bij NEC zal melden voor Sami Ouaissa, mocht Hadj Moussa gaan vertrekken. "Pas dan kunnen ze naar NEC om Ouaissa op te halen en op andere posities te versterken."