Feyenoord heeft de komst van dinsdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 24-jarige verdediger komt transfervrij over van UD Las Palmas en tekent in De Kuip een contract tot medio 2030.

De komst van Mármol naar Feyenoord hing al een tijdje in de lucht, maar is nu dus officieel. De verdediger liep bij Las Palmas uit zijn contract en was dus transfervrij op te pikken. Naar verluidt waren ook het Griekse Olympiakos, het Portugese SC Braga en het Spaanse Celta de Vigo geïnteresseerd in zijn diensten en zou vanuit de Eredivisie ook PSV belangstelling hebben getoond, maar Mármol kiest dus voor een avontuur in De Kuip.

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"Ik raakte overtuigd van het totaalplaatje dat me door Feyenoord werd geschetst", zegt Mármol in een eerste reactie tegenover het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever. "Ik kreeg dan ook al snel het beste gevoel bij Feyenoord en nu alles definitief is, kan ik niet wachten om in dit shirt te gaan spelen. Ik ga er alles aan doen om hier te slagen. Het zal voor mij wennen zijn om voor het eerst buiten Spanje te gaan spelen, maar tegelijkertijd zie ik er echt naar uit om van Rotterdam mijn nieuwe thuis te maken. Net als dat ik er enorm veel zin in heb om mijn nieuwe ploeggenoten, de staf en de supporters te ontmoeten. Zoals ik ook weet dat het speciaal zal zijn om mijn eerste minuten in De Kuip te mogen maken", aldus de Spanjaard.

Mármol doorliep zijn jeugdopleiding bij FC Barcelona, maar liet die club in 2022 achter zich voor een avontuur bij FC Andorra. Na een jaar in de dwergstaat betaalde Las Palmas bijna twee miljoen euro voor Mármol. In drie seizoenen kwam hij tot 107 wedstrijden voor de club op de Canarische Eilanden.

Met Mármol heeft technisch directeur Dévy Rigaux zijn derde grote zomeraanwinst binnen bij Feyenoord. Eerder verzekerde de Stadionclub zich van de komst van de Belgische middenvelder Charles Vanhoutte (27), die voor minimaal 5,5 miljoen euro overkomt van OGC Nice. Gisteren (maandag) maakte Feyenoord de komst van de Spaanse spits Nacho Ferri (21) wereldkundig. De Rotterdammers betalen naar verluidt 8 à 9 miljoen euro voor de aanvaller van KVC Westerlo voor de nieuwe nummer 9, die de vermoedelijk vertrekkende Ayase Ueda moet gaan opvolgen.