Feyenoord heeft beet en doet twee aankondigingen tegelijk

is de nieuwe spits van Feyenoord, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De aanvaller komt over van KVC Westerlo en heeft een contract getekend tot medio 2030. Tegelijkertijd heeft de nummer twee van Nederland ook het nieuwe thuisshirt gepresenteerd.

Feyenoord heeft zijn beoogde nieuwe eerste spits binnen. De Rotterdammers werden de voorbije weken continu in verband gebracht met Ferri van Westerlo en heeft hem dinsdagochtend officieel gepresenteerd. Afgelopen weekend werd gemeld dat Feyenoord een bedrag van zo’n acht tot negen miljoen euro, inclusief bonussen, overmaakt naar België. De Spaanse spits moet in De Kuip de opvolger worden van Ayase Ueda, die waarschijnlijk een transfer gaat maken. Ferri heeft een contract getekend tot medio 2030.

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“Ik kijk er ontzettend naar uit om voor Feyenoord te gaan spelen”, aldus Ferri op de clubkanalen. “De afgelopen twee jaar heb ik in België veel geleerd en ik voel dat het nu tijd is om de stap naar een hoger niveau te zetten, naar een grote club als Feyenoord. Van ‘t Kuipje in Westerlo naar De Kuip in Rotterdam: het voelt als de perfecte stap.” De spits kijkt er naar uit om komend seizoen in de Champions League te spelen. “Dat zal voor ons allemaal gelden. Ik heb er zin in om iedereen te ontmoeten en te beginnen.”

Tegelijkertijd heeft Feyenoord ook het nieuwe thuisshirt voor seizoen 2026/27 gepresenteerd. Het tenue lekte maandagavond al uit en lijkt vrijwel overeen te komen met die versie. Op de kraag en schouders heeft het shirt enkele zwarte accenten.