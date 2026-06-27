Westerlo geeft Nacho Ferri groen licht voor stap naar Feyenoord

Feyenoord staat op het punt om de komst van af te ronden. KVC Westerlo heeft de 21-jarige spits inmiddels toestemming gegeven om een medische keuring te ondergaan bij de Rotterdamse club. Eerder deze week bereikten beide partijen al een mondeling akkoord over een transfersom die inclusief bonussen rond de acht tot negen miljoen euro ligt. De overstap van de Spanjaard bevindt zich in de afrondende fase, waarbij de laatste details rondom bonussen en een eventueel doorverkooppercentage worden uitgewerkt.

Gisteren meldde de aanvaller zich nog wel op het oefencomplex van KVC Westerlo, maar hij verscheen niet op het trainingsveld. Volgens het Belgische Nieuwsblad wordt er met het oog op de aanstaande transfer geen risico meer genomen met de fysieke gesteldheid van de speler. De krant schreef eerder al dat de spits nog slechts "op een zucht" van Feyenoord staat. Ferri zelf is al geruime tijd persoonlijk rond met de Rotterdammers over een meerjarig contract. De medische keuring staat gepland voor dit weekend of uiterlijk maandagochtend, waarna een definitieve afronding wordt verwacht.

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Met de komst van de centrumspits haalt Feyenoord meer fysieke kracht en aanwezigheid in het strafschopgebied in huis. Daarnaast staat de aanwinst bekend om zijn energie bij het drukzetten en zijn kwaliteiten als aanspeelpunt. Afgelopen seizoen brak de spits definitief door in België. In 37 officiële wedstrijden voor KVC Westerlo was hij goed voor elf doelpunten en twee assists.

In Rotterdam wordt de nieuweling gezien als de beoogde opvolger van Ayase Ueda, die na een sterk WK in de belangstelling staat van diverse Premier League-clubs. De transfer is de volgende grote slag van de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux en trainer Giovanni van Bronckhorst. Eerder deze transferperiode bevestigde de club al de komst van middenvelder Charles Vanhoutte en het talent Ilian Hadidi. Terwijl de selectie inmiddels de eerste fysieke testen van de voorbereiding heeft afgerond, lijkt de presentatie van de nieuwe aanvalsleider slechts een kwestie van tijd.