Beelden uitgelekt: dit is het nieuwe shirt van Feyenoord

Het nieuwe thuisshirt van Feyenoord lijkt te zijn uitgelekt. Supportersaccount HieropZuid deelde maandagavond beelden van het nieuwe rood-witte tenue, dat de Rotterdamse club zelf pas op 1 juli officieel presenteert.

Volgens HieropZuid kan de exacte tint rood op het uiteindelijke shirt nog iets afwijken, maar lijkt vast te staan dat Feyenoord komend seizoen voor een donkerdere kleur rood kiest. Verder vallen de zwarte accenten rond de schouders en de kraag op, een ontwerp van kledingsponsor Castore.

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Feyenoord heeft het shirt zelf nog niet officieel onthuld, waardoor nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het definitieve ontwerp volledig overeenkomt met de uitgelekte beelden. De officiële presentatie van het nieuwe thuistenue staat gepland voor 1 juli.

Bekijk hieronder de uitgelekte beelden van het nieuwe thuisshirt van Feyenoord: