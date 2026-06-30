Feyenoord overweegt een bod op doelman uit te brengen, zo melden FR12 en Feyenoord Transfermarkt. De 23-jarige doelman van Hertha BSC werd opvallend genoeg eerder deze zomer al in verband gebracht met een transfer naar Ajax.

Ernst, tweevoudig international van Duitsland Onder-21, eindigde afgelopen seizoen met Hertha op de zevende plaats in de 2. Bundesliga. De in Stuttgart geboren doelman mag zich sinds het seizoen 2023/24 eerste keeper van de hoofdstedelingen noemen. In het voorbije seizoen hield hij in 33 competitiewedstrijden elf keer de nul. Het contract van Ernst loopt medio 2027 af, waardoor Hertha hem deze zomer óf moet verkopen óf zijn verbintenis open moet zien te breken, aangezien de 1.93 meter lange keeper anders over een jaar gratis de deur uit zou kunnen lopen.

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Feyenoord volgt Ernst momenteel 'intensief', schrijft FR12 dinsdagavond. "Wanneer de scouting een definitief positief advies afgeeft, is Feyenoord voornemens een officieel bod uit te brengen op de sluitpost." De site weet bovendien te melden dat Ernst een afkoopclausule van vijf miljoen euro in zijn contract heeft staan. Behalve de Rotterdammers, zouden ook Ajax én VfL Wolfsburg interesse tonen in de jeugdinternational. Op dit moment zou er echter door geen van deze clubs een officieel bod op Ernst zijn neergelegd.

"De belangstelling voor Ernst komt op een moment waarop Feyenoord de keeperspositie voor de langere termijn in kaart brengt", schrijft bovengenoemde site. De Stadionclub heeft voor volgend seizoen drie doelmannen onder contract staan: Timon Wellenreuther, Liam Bossin en Mannou Berger. Zij beschikken alle drie over een verbintenis die in de zomer van 2027 afloopt.