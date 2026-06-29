‘Feyenoord kan Zerrouki kwijt in Italië: vraagprijs op straat’

Lazio heeft interesse in , zo weet La Gazzetta dello Sport. De Algerijnse controleur mag vertrekken bij Feyenoord en zou dus naar Italië kunnen verkassen. Bij Lazio geldt hij als alternatief als Nicolò Zaniolo niet haalbaar blijkt.

Feyenoord pikte Zerrouki in de zomer van 2023 voor ruim zeven miljoen euro op bij FC Twente, maar de middenvelder wist de verwachtingen in De Kuip nooit waar te maken. De Algerijn keerde afgelopen zomer op huurbasis terug naar Enschede, waar hij zijn vorm wist te hervinden en een plek in de WK-selectie van Algerije afdwong.

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Zerrouki is momenteel met het Afrikaanse land actief op het WK, waar in de nacht van donderdag op vrijdag Zwitserland de tegenstander is in de zestiende finale. Zodra hij terugkeert van de mondiale eindronde, kan de controleur op zoek naar een nieuwe club. Zerrouki heeft weliswaar nog een contract voor een seizoen in De Kuip, maar heeft daar geen perspectief meer.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Lazio een van de clubs met interesse in Zerrouki, die een bedrag van om en nabij zes miljoen euro op zou moeten leveren. De Romeinen geven echter de voorkeur aan Zaniolo, die afgelopen seizoen door Galatasaray werd verhuurd aan Udinese en deze zomer definitief de overstap maakt naar die club. Mocht zijn komst niet haalbaar blijken, zou Zerrouki als alternatief gelden.