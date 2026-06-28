Valentijn Driessen is vol lof over een deal van Dennis te Kloese bij Feyenoord, zo geeft hij aan in Kick-off. De verslaggever is absoluut geen fan van en vindt het knap dat de voormalig technisch directeur hem voor veel geld heeft kunnen verkopen aan AC Milan.

Giménez werd begin 2025 door Feyenoord verkocht aan AC Milan voor ruim dertig miljoen euro, maar in Noord-Italië komt het er niet bepaald uit bij de spits. Afgelopen seizoen maakte de aanvaller slechts een kwart van de beschikbare minuten in de Serie A, waarin hij niet wist te scoren. Desondanks werd hij wel opgeroepen voor de Mexicaanse nationale ploeg voor het WK in eigen land.

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Mexico wist al zijn groepswedstrijden te winnen, maar deed dit zonder Giménez in de basis. De 25-jarige linkspoot kreeg invalbeurten tegen Zuid-Korea (1-0) en Tsjechië (3-0), maar was daarin niet betrokken bij doelpunten. “Jammer genoeg dat je hem niet in het veld ziet, en hij alleen maar op de bank zit. Nou ja, hij valt in. En daar gedijt hij prima”, begint Driessen in de podcast.

De verslaggever is geen fan van de voormalig spits van Feyenoord. “In de Nederlandse competitie is het prima, leuk en aardig. Hij liep toevallig ook nog een keer op de goal van Bayern München af omdat ze vergaten te verdedigen”, doelt hij op de 3-0 zege van de Rotterdammers op de Duitse grootmacht in januari 2025, toen Giménez twee keer scoorde. “Maar hij is zo overschat. Dat heeft Dennis te Kloese goed gezien”, gaat Driessen verder. “Met Gimenez heeft hij voor Feyenoord een geweldige deal gemaakt, door hem binnen te halen terwijl het een enorme opportunist is.”

Giménez kwam in de zomer van 2022 voor zo’n zes miljoen euro over van Cruz Azul en vertrok na 2,5 jaar dus voor ruim dertig miljoen euro naar Italië. “Dat ze dan zo'n enorme transfersom hebben gekregen van AC Milan, waar hij geloof ik een keer of tien gespeeld had en men dacht: 'Dit is een kat in de zak', is ongelooflijk”, besluit Driessen.