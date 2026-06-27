Hadj Moussa de sleutel tot succesvolle transferzomer Feyenoord

Feyenoord moet deze zomer eerst spelers van de hand doen voordat de club de transfermarkt verder op kan, waarbij de pijlen nadrukkelijk gericht zijn op een vertrek van . Technisch directeur Dévy Rigaux hanteert in Rotterdam een beleid waarbij hij zijn eigen transferbudget moet creëren. Hoewel Feyenoord al spelers binnenhaalde, is verkopen nu de absolute prioriteit, weet Voetbal International. De Algerijnse international geldt daarbij als een van de belangrijkste kandidaten om de Rotterdamse clubkas te spekken.

De huidige vraagprijs die de club hanteert voor de buitenspeler ligt tussen de dertig en vijfendertig miljoen euro. Vanuit Frankrijk is de interesse zeer concreet: zowel Olympique Marseille als LOSC Lille volgt de aanvaller op de voet. Voor de club uit Marseille is een overgang momenteel echter complex vanwege financiële beperkingen en het ontbreken van Champions League-voetbal, waardoor Lille momenteel betere papieren lijkt te hebben.

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Naast de Franse belangstelling lonkt ook een overstap naar Engeland voor de vleugelflitser. Newcastle United is concreet in de markt voor de smaakmaker en ziet in hem de opvolger van de voor tachtig miljoen euro naar Barcelona vertrokken Anthony Gordon. Ook topclubs als Chelsea, Tottenham Hotspur en Liverpool en Sunderland, hebben al contact gezocht met zijn vertegenwoordigers. Een transfer naar Engeland zou aansluiten bij de wensen van de speler zelf, aangezien de Premier League geldt als de droombestemming van de aanvaller.

Een succesvolle verkoop van de sterspeler is cruciaal voor de verdere plannen van Rigaux, die in samenspraak met de nieuwe trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof de selectie op peil moet brengen. Pas wanneer er miljoenen zijn binnengehaald, kan de hij doorschakelen naar nieuwe versterkingen. Zo staat Sami Ouaissa hoog op het verlanglijstje om Hajd-Moussa op te volgen, maar de buitenspeler moet voorlopig geduld hebben. Naast de verwachte megatransfer van de uitblinker staat de clubleiding ook open voor het vertrek van onder meer Ayase Ueda, Givairo Read, Inbeom Hwang en Jakub Moder om extra financiële ruimte te creëren.