Hadj Moussa kan multimiljonair worden: 'XXL-voorstel voor smaakmaker Feyenoord'

kan rekenen op serieuze belangstelling uit Saoedi-Arabië. Volgens het Franse Foot Mercato heeft Al-Ahli een 'XXL'-voorstel neergelegd bij de vleugelaanvaller van Feyenoord. Daarbij gaat het om een aanbieding aan de speler zelf. Of Feyenoord inmiddels ook een officieel bod heeft ontvangen, is vooralsnog onduidelijk.

Al-Ahli wil doorpakken voor Hadj Moussa

De Franse journalisten Santi Aouna en Kevin Massampu melden dat Al-Ahli de 24-jarige Algerijn tot absolute topkandidaat heeft benoemd om landgenoot Riyad Mahrez op te volgen. De Saoedische club houdt rekening met een mogelijk vertrek van de ervaren aanvaller en heeft daarom alvast een omvangrijk contractvoorstel bij Hadj Moussa neergelegd.

De berichtgeving maakt geen melding van een officieel bod aan Feyenoord. Vooralsnog is alleen bekend dat Al-Ahli de speler zelf heeft benaderd met een financieel aantrekkelijk voorstel.

Concurrentie uit Europa

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Hadj Moussa heeft zich de afgelopen periode nadrukkelijk in de kijker gespeeld. De Algerijnse international, die momenteel met zijn land actief is op het WK 2026, was afgelopen Eredivisie-seizoen goed voor elf doelpunten en zeven assists in dertig competitiewedstrijden.

Volgens Foot Mercato staat de aanvaller al langer op de radar van meerdere Europese clubs. Eerder werden Chelsea, Lille OSC en Olympique Marseille al genoemd als geïnteresseerde partijen, maar Al-Ahli lijkt nu als eerste concreet werk te maken van de komst van de Feyenoorder door zich rechtstreeks bij de speler te melden.