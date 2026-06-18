Live voetbal

Dévy Rigaux slaat grote slag: Mika Mármol kiest voor Feyenoord

18 juni 2026, 21:35
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Feyenoord lijkt een belangrijke slag te hebben geslagen op de transfermarkt. Volgens FR12 heeft Mika Mármol gekozen voor een overstap naar De Kuip, ondanks belangstelling van meerdere clubs uit binnen- en buitenland.

Mármol liep deze zomer uit zijn contract bij UD Las Palmas en was daardoor transfervrij op te pikken. Dat maakte de 24-jarige verdediger een interessante optie voor diverse clubs. Feyenoord volgt de linksbenige Spanjaard al geruime tijd, maar kreeg stevige concurrentie in de strijd om zijn handtekening.

Artikel gaat verder onder video

Onder meer Olympiakos, Braga en Celta de Vigo werden de afgelopen periode in verband gebracht met Mármol. Toch lijkt de centrale verdediger zijn loopbaan voort te zetten in Rotterdam. Volgens FR12 hebben het vooruitzicht op veel speeltijd en deelname aan de Champions League een belangrijke rol gespeeld in zijn keuze.

Mármol lijkt daarmee de tweede zomeraanwinst van Feyenoord te worden. Eerder deze donderdag meldde Feyenoord Transfermarkt al dat Charles Vanhoutte zijn contract heeft getekend.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot, Sipke Hulshoff en Giovanni van Bronckhorst bij Liverpool

Hulshoff en Van Bronckhorst als trainersduo aan de slag bij Feyenoord

  • ma 15 juni, 12:51
  • 15 jun. 12:51
  • 6
Feyenoord-trainer Robin van Persie

‘Robin van Persie ontslagen bij Feyenoord’

  • zo 7 juni, 17:45
  • 7 jun. 17:45
  • 13
Sipke Hulshoff

De terugkeer van Hulshoff kent ook een gevaar voor Feyenoord

  • Gisteren, 17:16
  • Gisteren, 17:16
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mika Mármol

Mika Mármol
Las Palmas
Team: Las Palmas
Leeftijd: 24 jaar (1 jul. 2001)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Las Palmas
6
0
2024/2025
Las Palmas
30
0
2023/2024
Las Palmas
36
0
2022/2023
FC Andorra
37
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws