Dévy Rigaux slaat grote slag: Mika Mármol kiest voor Feyenoord

Feyenoord lijkt een belangrijke slag te hebben geslagen op de transfermarkt. Volgens FR12 heeft gekozen voor een overstap naar De Kuip, ondanks belangstelling van meerdere clubs uit binnen- en buitenland.

Mármol liep deze zomer uit zijn contract bij UD Las Palmas en was daardoor transfervrij op te pikken. Dat maakte de 24-jarige verdediger een interessante optie voor diverse clubs. Feyenoord volgt de linksbenige Spanjaard al geruime tijd, maar kreeg stevige concurrentie in de strijd om zijn handtekening.

Artikel gaat verder onder video

Onder meer Olympiakos, Braga en Celta de Vigo werden de afgelopen periode in verband gebracht met Mármol. Toch lijkt de centrale verdediger zijn loopbaan voort te zetten in Rotterdam. Volgens FR12 hebben het vooruitzicht op veel speeltijd en deelname aan de Champions League een belangrijke rol gespeeld in zijn keuze.

Mármol lijkt daarmee de tweede zomeraanwinst van Feyenoord te worden. Eerder deze donderdag meldde Feyenoord Transfermarkt al dat Charles Vanhoutte zijn contract heeft getekend.