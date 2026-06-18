René Hake staat na Feyenoord-vertrek voor verrassend avontuur

René Hake staat mogelijk voor een verrassende stap in zijn trainersloopbaan. De clubloze oefenmeester geniet concrete belangstelling van het Schotse Heart of Midlothian, zo melden verschillende media in Schotland.

Hake (54) was het afgelopen seizoen werkzaam als assistent-trainer bij Feyenoord. De Rotterdamse club besloot deze zomer echter afscheid van hem te nemen, waardoor de 53-jarige trainer momenteel zonder werkgever zit. Lang hoeft dat mogelijk niet te duren. Volgens The Daily Record voert Hake serieuze gesprekken met Hearts of Midlothian.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander geldt naar verluidt als topkandidaat bij de Schotse club, die afgelopen seizoen verrassend als tweede eindigde in de Premiership. Dat succes bleef niet onopgemerkt. Trainer Derek McInnes maakte onlangs de overstap naar concurrent Rangers FC, waardoor Hearts op zoek moest naar een nieuwe eindverantwoordelijke.

Voor Hake lonkt daardoor een avontuur aan de andere kant van Het Kanaal. In Groot-Brittannië geniet hij vooral bekendheid door zijn periode als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United. De afgelopen weken werd zijn naam ook genoemd bij Leicester City, maar die club koos uiteindelijk voor een andere trainer.