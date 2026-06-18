Rigaux onthult: zo reageerde Van Persie op ontslag bij Feyenoord

Dévy Rigaux en Giovanni van Bronckhorst zijn donderdag ingegaan op het vertrek van Robin van Persie bij Feyenoord. De oud-spits werd begin deze maand ontslagen bij Feyenoord, waarna Van Bronckhorst werd aangesteld als zijn opvolger. Van Persie ging volgens Rigaux heel professioneel om met het ontslag.

Van Bronckhorst werd woensdag gepresenteerd als opvolger van Van Persie bij Feyenoord, waarna hij op donderdag samen met technisch directeur Rigaux voor het eerst de pers te woord stond. Op de persconferentie kwam ook zijn voorganger ter sprake. “Ik heb een mooie tijd gehad met Robin, bij Oranje en toen we samenwerkten bij Feyenoord”, begint de nieuwe trainer van de Rotterdammers. “Ik heb er geen invloed op gehad”, benadrukt hij. Van Bronckhorst stelt in het verleden ook met het gevoel waar Van Persie nu mee rondloopt te maken te hebben gehad. “Dat is niet fijn. Helaas hoort dat ook bij het vak. Ik denk dat hij er sterk genoeg voor is om hieruit te komen.”

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De kersverse trainer van Feyenoord heeft nog niet gesproken met Van Persie, maar gaat dat spoedig wel doen. “Ik heb hem gisteren geprobeerd te bellen, maar hij zat in een restaurant”, legt Van Bronckhorst uit. “Dat gesprek gaat nog wel plaatsvinden. Ik ga hem meer spreken als vriend dan als collega.”

Rigaux besluit vervolgens om de beslissing Van Persie te ontslaan toe te lichten. “We hebben een zeer objectieve analyse gemaakt op basis van de afgelopen twaalf maanden”, begint de technisch directeur. Uit die analyse kwam naar voren dat Feyenoord er gedurende het jaar op achteruit ging. “De kloof met PSV werd groter.” De boodschap dat Van Persie geen toekomst meer had bij Feyenoord, werd goed door hem ontvangen. “Hij reageerde als een groot professional, een groot man. Hij heeft ons de hand geschud en succes gewenst”, aldus Rigaux, die benadrukt pas na het afscheid van Van Persie met Van Bronckhorst te hebben gesproken.

Dick Advocaat

Na het ontslag van Van Persie was met name Dick Advocaat heel uitgesproken over de beslissing. In gesprek met Voetbal International opende hij de aanval op Rigaux. “Een mannetje van 38 dat bij Club Brugge een paar jaar als technisch directeur heeft gewerkt, komt binnen bij het grote Feyenoord, kent nog niemand en komt ineens met dit soort teksten? Dat had ook op een andere manier gekund”, stelde de bondscoach van Curaçao. Op de persconferentie besluit Rigaux hierop te reageren. “Dat is zijn volste recht. We hebben deze keuze gemaakt op basis van de objectieve cijfers”, maakt hij duidelijk.

Vertrouwen in Shaqueel van Persie

Het ontslag van Van Persie is met name lastig voor zijn zoon Shaqueel, die afgelopen seizoen debuteerde in Feyenoord 1. Rigaux heeft nog niet met de jonge spits gesproken. “Ik zal het vertrouwen in hem uitspreken, ik vind hem een hartstikke goede voetballer. Ik ben ervan overtuigd dat Shaqueel weet dat hij zijn eigen carrière heeft, los van die van zijn vader”, spreekt de technisch directeur zijn vertrouwen uit in een langer verblijf van de aanvaller.