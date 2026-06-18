Dévy Rigaux is enthousiast over de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, laat hij donderdag weten op zijn persconferentie met de nieuwe trainer. De technisch directeur is het ook absoluut niet eens met de suggestie dat het een ‘veilige keuze’ is.

Van Bronckhorst werd woensdag aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord met Sipke Hulshoff als belangrijke assistent, waarna op donderdag een persconferentie van de nieuwe coach met Rigaux plaatsvond. Daarop kreeg de technisch beleidsbepaler de vraag of dit na twee gokjes – Brian Priske en Robin van Persie – nu een veilige keuze is voor Feyenoord.

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“Ik zou het niet uitleggen als een veilige keuze, daar sta ik niet voor”, ontkent Rigaux dat. “Het is een weloverwogen keuze. Wij vinden dat hij absoluut de juiste kandidaat is.” De bestuurder benadrukt dat Van Bronckhorst in zijn eerste periode bij Feyenoord vijf prijzen heeft gewonnen en de club dus kent. “Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat hij succesvol gaat worden”, spreekt de Belg zijn vertrouwen uit.

Bij Club Brugge heeft Rigaux in het verleden ook al eens gedacht aan Van Bronckhorst, maar een stap naar België kwam er niet van. “Je voelt aan alles dat hij het vak beheerst en de energie heeft om spelers te verbeteren”, gaat Rigaux verder in zijn lofzang. “Hij is een winnaar en een persoonlijkheid. Hij was gepassioneerd om terug te keren bij Feyenoord.”