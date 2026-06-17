Feyenoord heeft Sipke Hulshoff (51) woensdag gepresenteerd als de nieuwe assistent-trainer van Giovanni van Bronckhorst. Daarmee keert Hulshoff terug in de rol die hij bij de Rotterdammers ook bekleedde toen Arne Slot in De Kuip actief was als hoofdtrainer. De grote vraag is echter: kan Feyenoord wel lang over de kwaliteiten van Hulshoff beschikken?

Duidelijk is dat Feyenoord met Hulshoff een ervaren en gewaardeerde assistent-trainer heeft binnengehaald. De Fries heeft de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd als veldtrainer en staat bekend om zijn tactische inzicht. Niet voor niets werkte hij niet alleen bij Feyenoord en Liverpool, maar maakte hij ook deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Ronald Koeman. Daar maakte hij indruk op aanvoerder Virgil van Dijk. "Ik kende hem helemaal niet, maar zijn kwaliteiten bevallen mij en dan spreek ik namens de groep. Hij is heel duidelijk en tactisch sterk", zei de verdediger destijds.

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Die kwaliteiten zijn Arne Slot al veel langer bekend. De voormalig trainer van Feyenoord en Liverpool werkte jarenlang nauw samen met Hulshoff. Hun samenwerking gaat terug tot hun periode bij SC Cambuur, waar beide trainers in het seizoen 2016/17 gezamenlijk voor de groep kwamen te staan na het ontslag van Rob Maas. Hoewel hun carrières daarna tijdelijk verschillende richtingen op gingen, vonden Slot en Hulshoff elkaar enkele jaren later terug bij Feyenoord.

Tactisch brein

In Rotterdam groeide Hulshoff uit tot een belangrijke schakel binnen de technische staf van Slot. Feyenoord beleefde onder leiding van het trainersduo een uiterst succesvolle periode, met onder meer de landstitel in 2023 en de winst van de KNVB Beker een jaar later. Achter de schermen gold Hulshoff als een belangrijke kracht op het trainingsveld. Volgens Arne Slot was Hulshoff een meester in het analyseren van wedstrijdbeelden. De inzichten die hij daaruit haalde, vertaalde hij vervolgens naar de trainingen op het veld.

Toen Slot in de zomer van 2024 de overstap maakte naar Liverpool, was het dan ook geen verrassing dat Hulshoff hem volgde naar Engeland. Tijdens zijn presentatie bij de Engelse topclub noemde Slot Hulshoff expliciet als één van de stafleden die hij meenam. Daarbij verwees hij naar hun eerdere samenwerking bij zowel Cambuur als Feyenoord. Het onderstreepte hoe belangrijk Hulshoff voor hem was geworden.

Juist daarom is zijn terugkeer naar Feyenoord, zonder Slot, interessant. Hulshoff begint aan een nieuw hoofdstuk met Giovanni van Bronckhorst en daarmee haalt de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux van Feyenoord een uitstekende assistent-trainer binnen. Toch zal zijn naam verbonden blijven aan die van Arne Slot.

Vertrekt Hulshoff als Slot hem belt?

Het gebeurt in het moderne voetbal vaker dat trainers vaste en vertrouwde stafleden meenemen naar een nieuwe club. Toch lijkt de band tussen Slot en Hulshoff bijzonder sterk. De twee werkten succesvol samen bij Cambuur, vonden elkaar jaren later terug bij Feyenoord en trokken vervolgens gezamenlijk naar Liverpool. Feyenoord haalt daarmee niet alleen een ervaren assistent-trainer binnen, maar ook iemand die jarenlang nauw samenwerkte met een trainer die waarschijnlijk niet lang zonder nieuwe werkgever zal zitten.

En dat is waar het risico van deze aanstelling schuilt. Slot zit sinds zijn vertrek uit Liverpool zonder club, maar geldt nog altijd als een trainer die op korte termijn weer in beeld kan komen bij ambitieuze clubs in het buitenland. Mocht die kans zich voordoen, dan ligt het voor de hand dat hij opnieuw kijkt naar mensen met wie hij eerder succesvol heeft samengewerkt. En dan zou het niemand verbazen als een van zijn eerste telefoontjes opnieuw richting Sipke Hulshoff gaat.