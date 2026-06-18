Giovanni van Bronckhorst geeft inkijkje in samenwerking met Sipke Hulshoff

Giovanni van Bronckhorst is heel blij dat hij samen met Sipke Hulshoff aan de slag gaat bij Feyenoord, laat hij weten op zijn eerste persconferentie na zijn terugkeer. De trainer stelt dat Hulshoff een zeer goede assistent is en gaat ook in op de samenstelling van de rest van de staf.

Van Bronckhorst werd woensdag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord en gaf donderdag zijn eerste persconferentie. Naast de oefenmeester, die tussen 2015 en 2019 al succesvol was in Rotterdam-Zuid, keert ook Hulshoff als assistent terug naar De Kuip. Van Bronckhorst is blij dat de Fries samen met hem bij Feyenoord aan de slag gaat.

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“Ik ken Sipke al wat langer, nadrukkelijk van bij Liverpool”, begint Van Bronckhorst. “Hij kent de club, heeft de Onder-21 gecoacht en was heel succesvol bij het eerste elftal samen met Arne Slot. Je kan je geen betere assistent wensen. Hij is een geweldige veldtrainer, is tactisch sterk. Daar ga ik veel aan hebben.”

Hoewel de invulling van de rest van de staf nog niet helemaal zeker is, durft Van Bronckhorst ook daar op in te gaan. “Er is al een staf. We hebben het er de komende dagen nog verder over, hoe dat er in de komende weken komt uit te zien. Er is een goede staf, we missen nog wel wat leden. Dat komt de komende weken goed. De stafleden die er nu zijn, die zullen blijven”, doelt hij op John de Wolf en Said Bakkati.

Ruben Peeters in beeld

Performance manager Ruben Peeters is ook in beeld voor een terugkeer bij Feyenoord, bevestigt Dévy Rigaux later in de persconferentie. "Ik zal hem nog wel een keer spreken, hij is nu met vakantie. Ik ken hem persoonlijk", aldus de technisch directeur, die toegeeft dat er verder in de staf ook aanvullingen gedaan moeten worden. "We moeten bijvoorbeeld nog een keeperstrainer. We zullen zien of we ergens nog iemand kunnen toevoegen."