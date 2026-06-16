Feyenoord wil De Kuip uitbreiden naar 60.000 plaatsen

Feyenoord is na een historische aandelendeal officieel eigenaar geworden van De Kuip en kijkt direct naar een grootschalige vernieuwing van het onderkomen. De Rotterdamse club onderzoekt momenteel of het stadion kan worden uitgebreid met circa tienduizend extra zitplaatsen. Na maandenlange onderhandelingen kregen de Rotterdammers onlangs ruim 95 procent van de aandelen in handen, waarmee een einde kwam aan een decennialange juridische scheiding tussen de voetbalclub en het stadion.

De eenwording moet de financiële toekomst van het stadion veiligstellen. Voor de overname van 80.635 nieuwe aandelen legde de club een bedrag van bijna 3,7 miljoen euro op tafel. Daarnaast heeft het zich vastgelegd om de komende tien jaar in totaal 41,5 miljoen euro te investeren in noodzakelijk onderhoud, bovenop de reguliere huursom van ongeveer vijf miljoen euro per jaar. Voor de korte termijn is er een budget van circa zeventig miljoen euro gereserveerd om het monumentale bouwwerk toekomstbestendig te maken.

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De stadiondirectie gaat uit van een vernieuwd stadion op de huidige locatie in plaats van nieuwbouw of sloop. Momenteel voert de directie verkennende gesprekken met drie externe partijen, waaronder twee Nederlandse en één buitenlandse kandidaat. Een van de opties is het plan van architect Nanne de Ru, die met 'Team De Kuip' voorstelt om het speelveld met 3,5 meter te verlagen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een zogeheten premium ring dicht op het veld. Een andere mogelijkheid is de bouw van een derde ring aan de bovenzijde van het stadon. Met de toevoeging van de tienduizend stoeltjes zou de totale capaciteit uitkomen op ruim 60.000 toeschouwers.

Terwijl de plannen voor de grote metamorfose nog in de steigers staan, wordt er op de achtergrond al gewerkt aan directe verbeteringen. Zo kampt De Kuip al jaren met achterstallig onderhoud aan betonconstructies, technische installaties en stoelen. Om de doorstroom te versnellen wil het stadion binnen nu en drie jaar overstappen op zelfscanpoorten. Ook staan er nieuwe toiletgroepen op de tweede ring, een verbeterd invalidenplatform en moderne camerasystemen voor crowdmanagement op de planning. De aanleg van een nieuwe hybride grasmat is voorlopig uitgesteld, omdat de beoogde nieuwe mat kwalitatief niet voldeed. Volgens architect De Ru hoeven de werkzaamheden elkaar niet in de weg te zitten: "Onderhoud en renovatie kan tegelijk", aldus de ontwerper.