Feyenoord wil De Kuip uitbreiden naar 60.000 plaatsen

Feyenoord is na een historische aandelendeal officieel eigenaar geworden van De Kuip en kijkt direct naar een grootschalige vernieuwing van het onderkomen. De Rotterdamse club onderzoekt momenteel of het stadion kan worden uitgebreid met circa tienduizend extra zitplaatsen. Na maandenlange onderhandelingen kregen de Rotterdammers onlangs ruim 95 procent van de aandelen in handen, waarmee een einde kwam aan een decennialange juridische scheiding tussen de voetbalclub en het stadion.
De eenwording moet de financiële toekomst van het stadion veiligstellen. Voor de overname van 80.635 nieuwe aandelen legde de club een bedrag van bijna 3,7 miljoen euro op tafel. Daarnaast heeft het zich vastgelegd om de komende tien jaar in totaal 41,5 miljoen euro te investeren in noodzakelijk onderhoud, bovenop de reguliere huursom van ongeveer vijf miljoen euro per jaar. Voor de korte termijn is er een budget van circa zeventig miljoen euro gereserveerd om het monumentale bouwwerk toekomstbestendig te maken.
De stadiondirectie gaat uit van een vernieuwd stadion op de huidige locatie in plaats van nieuwbouw of sloop. Momenteel voert de directie verkennende gesprekken met drie externe partijen, waaronder twee Nederlandse en één buitenlandse kandidaat. Een van de opties is het plan van architect Nanne de Ru, die met 'Team De Kuip' voorstelt om het speelveld met 3,5 meter te verlagen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een zogeheten premium ring dicht op het veld. Een andere mogelijkheid is de bouw van een derde ring aan de bovenzijde van het stadon. Met de toevoeging van de tienduizend stoeltjes zou de totale capaciteit uitkomen op ruim 60.000 toeschouwers.
Terwijl de plannen voor de grote metamorfose nog in de steigers staan, wordt er op de achtergrond al gewerkt aan directe verbeteringen. Zo kampt De Kuip al jaren met achterstallig onderhoud aan betonconstructies, technische installaties en stoelen. Om de doorstroom te versnellen wil het stadion binnen nu en drie jaar overstappen op zelfscanpoorten. Ook staan er nieuwe toiletgroepen op de tweede ring, een verbeterd invalidenplatform en moderne camerasystemen voor crowdmanagement op de planning. De aanleg van een nieuwe hybride grasmat is voorlopig uitgesteld, omdat de beoogde nieuwe mat kwalitatief niet voldeed. Volgens architect De Ru hoeven de werkzaamheden elkaar niet in de weg te zitten: "Onderhoud en renovatie kan tegelijk", aldus de ontwerper.
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Feyenoord heeft jarenlang stilgestaan. Niet omdat de club te klein was, maar juist omdat het potentieel altijd zo groot is geweest. Een gigantische achterban, het meest magische stadion van Nederland, een iconisch logo, een prachtig shirt en een historie die hoort bij de absolute top van Europa. Het gevoel was alleen vaak dat er meer in zat dan eruit kwam. Nu lijkt de club eindelijk wakker te worden. Financieel staat Feyenoord sterker, de club heeft meer rust, meer visie en neemt steeds vaker beslissingen die passen bij een topclub. De plannen om De Kuip uit te breiden naar 60.000 plaatsen zijn daar een perfect voorbeeld van. Niet denken in beperkingen, maar denken in groei. Want Feyenoord hoort niet tevreden te zijn met af en toe een prijs. Deze club hoort structureel mee te doen aan de top. Alles wat daarvoor nodig is, was er eigenlijk al. Het moest alleen eindelijk eens goed worden benut. De slapende reus wordt wakker. En misschien is dat wel precies waar de concurrentie bang voor moet zijn. Niet het Feyenoord van vandaag, maar het Feyenoord dat langzaam begint te worden wat het altijd al had moeten zijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Feyenoord heeft jarenlang stilgestaan. Niet omdat de club te klein was, maar juist omdat het potentieel altijd zo groot is geweest. Een gigantische achterban, het meest magische stadion van Nederland, een iconisch logo, een prachtig shirt en een historie die hoort bij de absolute top van Europa. Het gevoel was alleen vaak dat er meer in zat dan eruit kwam. Nu lijkt de club eindelijk wakker te worden. Financieel staat Feyenoord sterker, de club heeft meer rust, meer visie en neemt steeds vaker beslissingen die passen bij een topclub. De plannen om De Kuip uit te breiden naar 60.000 plaatsen zijn daar een perfect voorbeeld van. Niet denken in beperkingen, maar denken in groei. Want Feyenoord hoort niet tevreden te zijn met af en toe een prijs. Deze club hoort structureel mee te doen aan de top. Alles wat daarvoor nodig is, was er eigenlijk al. Het moest alleen eindelijk eens goed worden benut. De slapende reus wordt wakker. En misschien is dat wel precies waar de concurrentie bang voor moet zijn. Niet het Feyenoord van vandaag, maar het Feyenoord dat langzaam begint te worden wat het altijd al had moeten zijn.