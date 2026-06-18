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Feyenoord biedt Ajax-talent driejarig contract aan

18 juni 2026, 09:39
Dévy Rigaux
Foto: © Imago
2 reacties
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord hoopt Ajax-talent Anass Moumane in te kunnen lijven, zo weet Ajax Showtime. De achttienjarige buitenspeler beschikt nog over een contract voor een seizoen in de Johan Cruijff ArenA, maar zou transfervrij kunnen vertrekken. De Rotterdammers hebben hem een contractvoorstel voor drie seizoenen gedaan.

Ajax pikte Moumane een jaar geleden op bij AFC Amsterdam, nadat hij de club in 2019 had verlaten. De Amsterdammers troefden onder meer PSV, FC Twente en AZ af, waarna hij aansloot bij het Onder 19-elftal. Daar kwam de Marokkaan in de eerste seizoenshelft amper aan spelen toe, maar in de voorjaarscompetitie kreeg hij in negen wedstrijden speeltijd, waarin hij goed was voor drie treffers.

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Moumane hoopte deze zomer de overstap te maken naar Jong Ajax, maar binnen de Amsterdamse club betwijfelt men of hij, met name op fysiek vlak, klaar is voor de stap naar de Keuken Kampioen Divisie. De buitenspeler heeft nog een contract voor een seizoen in de hoofdstad, maar zou toch transfervrij mogen vertrekken, zo stelt Ajax Showtime.

Feyenoord zou de situatie van Moumane de afgelopen tijd op de voet hebben gevolgd en is inmiddels concreet geworden, zo schrijft de Ajax-site. De Rotterdammers hebben hem inmiddels een contract voor drie seizoenen aangeboden en bij een stap naar de aartsrivaal kan hij aansluiten bij het Onder 21-elftal. Mocht Moumane besluiten te vertrekken bij Ajax, zien de Amsterdammers af van een terugkoopclausule en een doorverkooppercentage.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.675 Reacties
1.102 Dagen lid
17.591 Likes
dilima1966
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Volgens mij denk feyenoord nog met kroes te onderhandelen zijn

21
1.049 Reacties
223 Dagen lid
3.071 Likes
21
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De aantrekkingskracht van Feyenoord groeit met het jaar.

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