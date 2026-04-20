Ajax twijfelt over toekomst Anass Moumane

Ajax weet nog niet goed wat het moet doen met de toekomst van Anass Moumane. De club uit Amsterdam moet een lastige keuze maken: mag de achttienjarige buitenspeler volgend seizoen naar Jong Ajax, of is het beter als hij weggaat? Volgens Ajax Showtime zijn beide opties op dit moment mogelijk.

Bij Ajax is de club druk bezig met de plannen voor het nieuwe seizoen van de beloften. Moumane moet nog even afwachten wat de leiding besluit. Binnen de club zijn er namelijk twijfels of hij wel klaar is voor de stap naar het betaalde voetbal bij Jong Ajax. Er wordt kritisch gekeken of de creatieve aanvaller nog genoeg kan groeien in de hoofdstad.

Interesse van FC Twente

Mocht Ajax besluiten om Moumane te laten gaan, dan hoeft de buitenspeler niet lang zonder club te zitten. Een speler met zijn kwaliteiten staat er namelijk goed op. Zo meldde FC Twente zich al voor het talent. De club uit Enschede had afgelopen zomer ook al interesse in de achttienjarige Moumane en hoopt nu toe te slaan als hij transfervrij mag vertrekken.

Droom van Ajax 1

Voor Moumane zelf zou een vertrek pijnlijk zijn. De aanvaller speelde tussen zijn achtste en twaalfde ook al in de jeugdopleiding van Ajax en keerde na omzwervingen via SC Buitenveldert, DCG en AFC Amsterdam afgelopen zomer terug. Hij droomt er nog altijd van om ooit in de Johan Cruijff Arena voor Ajax 1 te spelen. Of die droom werkelijkheid wordt, hangt af van het scenario dat de club kiest.

In de komende weken zal Ajax de knoop doorhakken over wat er gaat gebeuren. Omdat het seizoen bijna afgelopen is, voert de club nu veel gesprekken met spelers uit de jeugdopleiding.