Live voetbal

Ajax ziet in Kras Stadion mogelijke uitwijklocatie voor Europese play-offs

18 april 2026, 11:10
Volendam - Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mócht Ajax de play-offs voor Europees voetbal ingaan, dan moet het uitwijken naar een ander stadion. In de Johan Cruijff ArenA vinden namelijk concerten van Harry Styles plaats, waardoor er niet gevoetbald kan worden in de Amsterdamse thuisbasis. Net als Heracles Almelo geldt FC Volendam als mogelijke oplossing.

Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie en houdt al rekening met een mogelijke play-offdeelname. Hoewel de Amsterdammers nog uitzicht hebben op een topvierklassering, kijkt de clubleiding inmiddels naar mogelijke uitwijklocaties voor het ‘toetje’ van het Eredivisieseizoen.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag werd bekend dat Heracles Almelo is benaderd door de Amsterdammers. De burgemeester van Almelo gaf aan dat Ajax-wedstrijden in het Asito Stadion een lastig verhaal worden. Het Algemeen Dagblad weet dat FC Volendam óók is benaderd door Ajax.

Ajax in het Kras Stadion

Hoe de Volendamse clubleiding daartegenover staat, is niet bekend. FC Volendam speelt zijn thuiswedstrijden in het Kras Stadion, dat plaats biedt aan slechts 6.800 supporters. Bovendien bestaat er een reële kans dat de ploeg van Rick Kruys zelf nog in actie moet komen in de play-offs voor promotie/degradatie. In dat geval lijkt Ajax op zoek te moeten naar een alternatief.

➡️ Meer over Ajax

Lees ook:
  Gisteren, 22:36
  Gisteren, 17:48
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws