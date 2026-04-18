Mócht Ajax de play-offs voor Europees voetbal ingaan, dan moet het uitwijken naar een ander stadion. In de Johan Cruijff ArenA vinden namelijk concerten van Harry Styles plaats, waardoor er niet gevoetbald kan worden in de Amsterdamse thuisbasis. Net als Heracles Almelo geldt FC Volendam als mogelijke oplossing.

Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie en houdt al rekening met een mogelijke play-offdeelname. Hoewel de Amsterdammers nog uitzicht hebben op een topvierklassering, kijkt de clubleiding inmiddels naar mogelijke uitwijklocaties voor het ‘toetje’ van het Eredivisieseizoen.

Vrijdag werd bekend dat Heracles Almelo is benaderd door de Amsterdammers. De burgemeester van Almelo gaf aan dat Ajax-wedstrijden in het Asito Stadion een lastig verhaal worden. Het Algemeen Dagblad weet dat FC Volendam óók is benaderd door Ajax.

Ajax in het Kras Stadion

Hoe de Volendamse clubleiding daartegenover staat, is niet bekend. FC Volendam speelt zijn thuiswedstrijden in het Kras Stadion, dat plaats biedt aan slechts 6.800 supporters. Bovendien bestaat er een reële kans dat de ploeg van Rick Kruys zelf nog in actie moet komen in de play-offs voor promotie/degradatie. In dat geval lijkt Ajax op zoek te moeten naar een alternatief.